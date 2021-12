Kia presenta Wible DRIVE, nuova soluzione di noleggio flessibile

Per il momento, Wible DRIVE è disponibile solamente presso alcune concessionarie selezionate della rete Kia.

Il modo di utilizzare l'auto sta cambiando. Sempre più persone stanno scegliendo formule di noleggio che permettono di andare maggiormente incontro alle loro esigenze. In questa direzione va Wible DRIVE , un nuovo servizio di mobilità di Kia che consente alle persone di poter noleggiare una vettura sfruttando la rete delle sue concessionarie. Un servizio che offre anche la massima flessibilità per accontentare tutte le necessità dei clienti.

COME FUNZIONA

Questo nuovo servizio di noleggio è stato pensato per i clienti che cercano nuove modalità di utilizzo dell’automobile, con un approccio in grado di offrire maggiore flessibilità rispetto ai tradizionali contratti di acquisto e locazione attualmente offerti dalle case automobilistiche. Attraverso l'applicazione Wible DRIVE le persone potranno facilmente scegliere il modello Kia preferito da voler noleggiare. (per la registrazione serve una patente di guida valida)

Potranno anche scegliere la durata del noleggio ed effettuare direttamente il pagamento. Il ritiro e la restituzione dell'auto avvengo presso la concessionaria più comoda per il cliente. Dunque, la nuova app Wible DRIVE consente alle persone di organizzare e gestire il proprio noleggio quando e dove preferiscono.

La gamma dei modelli Kia disponibili per il noleggio è completa. Si potranno noleggiare anche i modelli elettrici come la e-Niro. Ma non è finita qui perché l'app offre pure una serie di servizi aggiuntivi tra cui il servizio navetta o la consegna a domicilio, la fornitura di accessori originali Kia ed anche la possibilità di ottenere chilometraggio aggiuntivo e integrazioni assicurative.

Per questo nuovo servizio di noleggio, Kia ha pure sviluppato una piattaforma per la gestione delle flotte. Tutti i veicoli dedicati al servizio Wible DRIVE sono gestiti all'interno della rete di concessionarie Kia, con aggiornamenti tecnici periodici per garantire il migliore e più efficiente servizio possibile. Infine, visto il delicato momento sul fronte sanitario, prima di ogni ritiro, il veicolo viene sempre igienizzato.