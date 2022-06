La mia prima volta al WRC: il Rally Italia in Sardegna e le plug-in che fanno rumore

LA TEORIA

Tra teoria e pratica c'è spesso "di mezzo il mare", e questa esperienza me l'avrebbe fatto capire, ma facciamo un passo indietro. Il mondo del motorsport non era nuovo per me: l'ho vissuto da protagonista, pur in versione meno sfarzosa e costosa, quando correvo con i kart, dei 125 a marce da una quarantina di cavalli. Poi l'ho conosciuto nel dietro le quinte del rally, a bordo pista nella Formula E infiltrandomi come fotografo, nei paddock e sugli spalti della Formula 1, della MotoGP e della Superbike. Ero quindi a conoscenza delle enormi strutture che appaiono e scompaiono nell'arco di pochi giorni, così come avevo ben in mente la tecnica delle auto, le difficoltà dei meccanici e via dicendo.

Mi mancava, almeno per il rally, l'esperienza del fan, il seguire direttamente auto e piloti in uno degli scenari più difficili perché qui non si parla di una comoda seduta in tribuna, ma di zone impervie dove arrivare scarpinando per seguire il passaggio delle auto, incoraggiare i piloti e trovarsi subito dopo in una nuvola di polvere...