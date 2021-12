General Motors: l'elettrificazione totale è la soluzione. Anche per le moto d'acqua

General Motors si concentra solo sulla produzione di veicoli elettrici? Certo che no. Guidata dalla sua nuova visione di un mondo con zero emissioni, General Motors ha annunciato la sua strategia per offrire la tecnologia EV non solo al mondo Automotive ma anche a quelle aziende che intendono approcciarsi alla tecnologia a emissioni zero, raggiungendo così i propri obiettivi di sostenibilità.

"GM ha una strategia consolidata, che ora espanderemo con una rete di accordi di co-sviluppo per applicare la tecnologia "elettrica" anche al di fuori del mondo Automotive", afferma Travis Hester, vicepresidente GM. “Poiché le aziende di molti settori cercano di ridurre il loro impatto ambientale, GM propone non solo veicoli elettrici ma ulteriori applicazioni tecnologiche, per esempio, mettendo a disposizione componenti specifiche che poi serviranno per sviluppi futuri nell'elettrificazione dei macchinari”. L'azienda stima che il mercato totale sfruttabile per vendere i propri componenti per l'"elettrificazione" potrebbe avvicinarsi ai 20 miliardi di dollari entro il 2030, poiché un numero crescente di industrie avrà bisogno di ridurre sensibilmente le proprie emissioni per evitare le sanzioni.

Ecco alcuni esempi di set di componenti EV che GM inizierà a introdurre: -Chevy Performance e Aftermarket: il pacchetto chiamato Electric Connect e Cruise eCrate permette di espandere la tecnologia EV e a zero emissioni all'aftermarket, consentendo ai clienti di lavorare con installatori qualificati attraverso il programma di modifica dei veicoli speciali e commerciali per farli diventare elettrici. A cosa serve? Semplicemente per sostituire un tradizionale motore a combustione interna, di un veicolo anche commerciale, con un sistema di propulsione completamente elettrico.

-GM Powered Solutions: è un set di componenti elettrici per identificare attivamente le opportunità che potrebbero trarre vantaggio dall'elettrificazione. Utile per aiutare altre aziende a raggiungere i propri obiettivi di emissioni utilizzando componenti e sistemi GM EV. -Ground Support Equipment: GM fornirà componenti per elettrificare diverse tipologie di trattori. GM fornirà la tecnologia Powertrain Control Solutions, che integrerà componenti elettrici e batterie a ioni di litio per le apparecchiature TUG ma anche per veicoli di supporto a terra da utilizzare negli aeroporti di tutto il mondo.

-Propulsione marina: GM fornirà componentistica per moto d'acqua elettriche in collaborazione con Pure Watercraft. Le due società svilupperanno e commercializzeranno moto d'acqua elettriche a batteria per accelerare la transizione alla mobilità elettrica anche in questo campo. "I nostri clienti beneficeranno della vasta rete di risorse, supporto ed esperienza di GM come innovatore nel settore dell'elettrificazione.” ha detto Hester. "Continuiamo il nostro percorso per sviluppare la nostra piattaforma Ultium e altre tecnologie a emissioni zero. Prevediamo componenti e offerte più convenienti e più flessibili nel tempo".