F8XX Spider, grazie a Mansory la Ferrari F8 Spider diventa ancora più estrema

Mansory aveva messo le mani sulla Ferrari F8 Tributo lo scorso anno rivedendola in molti aspetti per dare vita alla F8XX . Adesso, il preparatore ha deciso di applicare le stesse modifiche alla Ferrari F8 Spider che è stata chiamata F8XX Spider . Le immagini ed alcune delle sue caratteristiche tecniche sono state condivise attraverso i canali social.

VELOCISSIMA

Il look della vettura di Maranello è stato reso molto più aggressivo, forse anche "troppo", grazie ad un nuovo body kit dedicato con diverse parti in fibra di carbonio. Per esempio, troviamo frontalmente un nuovo splitter e diversi nuovi elementi aerodinamici. Spiccano lateralmente anche le nuove ed elaborate minigonne. Dietro, invece, abbiamo un inedito estrattore, sempre in fibra di carbonio, 4 terminali scarico, nuove luci di stop e due ali per migliorare il carico aerodinamico.

Mansory ha scelto di utilizzare per la sua supercar anche cerchi in fibra di carbonio da 21 pollici all'anteriore e da 22 pollici al posteriore. Per la carrozzeria, invece, il preparatore ha scelto il colore verde con dettagli gialli come richiamo al mondo delle corse britannico. Anche gli interni sono stati personalizzati e adottano le stesse colorazioni degli esterni. Ovviamente troviamo solamente rivestimenti premium.