Stellantis, per la crisi dei chip fino a 220 mila vetture prodotte in meno in Italia

La crisi dei chip potrebbe costare molto cara a Stellantis in Italia. Infatti, secondo la FIM-CISL il 2022 potrebbe chiudersi con 200/220 mila vetture prodotte in meno. Il sindacato aggiunge che questo sarebbe comunque il quinto anno di fila con la produzione in calo in Italia.

Nello specifico, nei primi 6 mesi del 2022, c'è stato un calo della produzione in Italia pari al 13,7% rispetto al 2021. Tra autovetture e furgoni commerciali, sono state prodotte 351.890 unità contro le 407.666 dello scorso anno. In realtà, c'è stata una leggera crescita nella costruzione delle autovetture (+2,1%) ma c'è stato un crollo di quella dei veicoli commerciali (-37,2%).

Se i dati di produzione li rapportiamo al periodo pre-covid e quindi al 2019, la situazione riscontra una perdita complessiva nei volumi con un – 22,8% (auto + veicoli commerciali), con le autovetture a -18,8% e i veicoli commerciali a – 31%.

La situazione più pesante in termini di perdita di volumi si trova negli stabilimenti di Melfi (-17%) e Sevel (-37,2%) che sono quelli che contribuiscono maggiormente ai volumi di produzione. Nelle altre fabbriche, invece, il dato è positivo grazie al lancio di nuovi modelli.