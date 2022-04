BMW ha scelto Here Technologies per la gestione della navigazione e per la fornitura di servizi di informazioni sul traffico in tempo reale. L’accordo, che ha durata pluriennale, è valido in addirittura 70 Paesi e prevede che Here gestisca il cosiddetto Connected Navigation Services (CNS) di BMW, disponibile su diversi modelli della Casa bavarese.

Here metterà a disposizione il proprio servizio Real-Time Traffic sulla nuova BMW Serie 7 e su tutte le vetture prodotte dal 2020 in avanti. Inoltre, i proprietari di circa 750.000 auto BMW prodotte nel 2018 e 2019 beneficeranno di Here Real-Time Traffic attraverso un aggiornamento over-the-air che comporterà un passaggio automatico dal precedente provider del traffico.