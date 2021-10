BMW, le batterie delle i3 forniranno energia per il tour mondiale dei Coldplay

La mobilità elettrica sfila in prima linea sul carro del cambiamento, ma per innestare la vera rivoluzione c'è un aspetto che non può più essere trascurato: l'intera filiera della batterie. Da una produzione più sostenibile al riutilizzo a fine ciclo per evitarne lo smaltimento (particolarmente inquinante), i passaggi da considerare sono molti e ruotano tutti sul tornio dell'economia circolare.

La chiamata alle armi è diretta chiaramente ai produttori di auto: a sposare la causa è stata di recente Volkswagen con l'apertura della prima fabbrica per il riciclo delle batterie usate, ma in passato anche Nissan aveva studiato un modo per dare una seconda vita alle batterie dismesse.

Non stupisce, in questo senso, l'ultimo annuncio di BMW: la casa automobilistica ha da poco comunicato lo sviluppo del primo "accumulatore da spettacolo" mobile e ricaricabile al mondo, con cui darà vita a un circolo virtuoso capace di stabilire nuovi paradigmi per l'intera industria delle esibizioni musicali dal vivo.

La prima band a beneficiarne, da sempre schierata in difesa delle cause ambientali, saranno i Coldplay: l'accordo che unisce la casa automobilistica e la band britannica avrà come principale obiettivo la riduzione dell'impronta ambientale del Music Of The Spheres World Tour, il tour mondiale del loro ultimo album che partirà dal prossimo anno. Un modello che potrebbe presto essere condiviso su larga scala per rendere più sostenibile l'intera "giostra" dei concerti e delle tournée internazionali.