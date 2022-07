L’agenzia assicurativa con un cuore sportivo

Prima Assicurazioni è la tech company che ha rivoluzionato il settore assicurativo: operativa dal 2015 e specializzata in polizze online per veicoli, casa e famiglia, conta attualmente oltre 2,5 milioni di clienti in Italia ed è pronta a lanciarsi in Spagna, Regno Unito e Olanda.

Innovazione e tecnologia, cura per il design e attenzione ai clienti. Non solo: Prima ha un’anima adrenalinica e un cuore sportivo, che mette in campo anche attraverso le sue sponsorship nel mondo dei motori.