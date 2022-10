ZTL sui passi dolomitici: dal 2024 in auto solo con la prenotazione

Dal 2024 arriverà una sorta di ZTL per alcuni dei più importanti passi dolomitici con l'obiettivo di limitare il traffico che, durante la stagione turistica invernale ed estiva, raggiunge picchi elevatissimi, arrivando a congestionare queste bellissime zone del nostro Paese. Dunque, a partire dall'estate 2024 si potrà accedere in auto o in moto solo attraverso una prenotazione online. Si partirà con Pordoi, Campolongo, Gardena e Sella .

LIMITARE LE EMISSIONI DI CO2

L'obiettivo è quello di ridurre il traffico sui passi dolomitici, arrivando, così, a diminuire le emissioni di CO2 che in alcuni periodi invernali ed estivi raggiungono picchi elevatissimi. Dunque, tra meno di due anni, in alcuni specifici periodi, per accedere ai passi menzionati in precedenza, bisognerà effettuare un'apposita prenotazione online.

Il modello che sarà adottato è quello del lago di Braies. Dunque, si potrà prenotare l'accesso fino a che ci saranno posti liberi disponibili per parcheggiare la propria vettura. Già a partire dalla prossima estate si inizieranno ad installare i primi portali digitali che permetteranno l'accesso in auto o in moto ai passi. Il tutto entrerà in funzione nel 2024 con l'obiettivo di arrivare ad evolvere ulteriormente il sistema entro il 2026 quando si disputeranno le Olimpiadi Invernali a Cortina.