Red Bull RB17: una vera Formula 1 ma con le targhe

Red Bull si appresta ad affrontare un momento storico. Dopo aver dominato nel mondiale di Formula 1 dello scorso anno, ora il brand austriaco ha annunciato che sta lavorando allo sviluppo di una vettura stradale che vedrà la luce nel 2025. Calmate i bollenti spiriti. Non si tratta di certo di una compatta sportiva. Il progetto è quello di una hypercar in grado di “stracciare” su strada modelli come la Mercedes AMG One e la Aston Martin Valkyrie .

UNA HYPERCAR DA 6 MILIONI DI EURO

Per farlo, in Red Bull si sono affidati nientemeno che ad Adrian Newey, il cui nome è indissolubilmente legato al mondo della Formula 1 e la cui matita, guarda caso, ha siglato i progetti proprio della Aston Martin Valkyrie. Il direttore tecnico del Tema Red Bull è partito proprio dalla Valkyrie per progettare la prima vettura stradale di Red Bull. Il nome del progetto è RB17, andando così a colmare quel vuoto tra le due ultime vetture di formula 1: la RB16 del 2021 e l’attuale RB18. Si tratterà però di una vettura più estrema rispetto alla Aston, pensata per un uso in pista, per permettere a chiunque di poter vivere in prima persona le emozioni che solo un’auto di Formula 1 è in grado di regalare. Beh, forse non proprio a chiunque dal momento che ne verranno realizzate solo 50, già tutte vendute ad un prezzo di 6 milioni di euro.