Navette a guida autonoma, parte la sperimentazione su strada a Torino

Anche in Italia arriva la sperimentazione su strade aperte al traffico di navette a guida autonoma. Il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale ha annunciato che è stata autorizzata, per la prima volta nel nostro Paese, la sperimentazione su strada di una flotta di navette a guida autonoma a Torino. Questo è possibile grazie al progetto “Sperimentazione Italia”, la sandbox normativa che consente a startup, imprese, università e centri di ricerca di sperimentare progetti innovativi attraverso una deroga temporanea alle norme vigenti.

Il progetto “Sperimentazione Italia” è nato con il fine di rendere il Paese un laboratorio di innovazione aprendo le porte all’applicazione di tecnologie emergenti, a beneficio di cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. I dati che saranno raccolti potranno servire, in futuro, per quelle modifiche normative che serviranno per consentire alle innovazioni di diventare replicabili su tutto il territorio nazionale.