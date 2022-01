Anomalya: da Sly Garage la supercar anomala e italiana

A Capannori nel cuore della Toscana e dall'esperienza di Sly Garage Factory è nata Anomalya , una nuova supercar made in Italy . Il nuovo bolide, che porta fiero la bandiera del Tricolore, verrà presentato al Grand Hotel Des Anglais di Sanremo nella settimana del festival della canzone italiana e porterà in dote un peso di 1080 chili, uno 0-100 km/h bruciato in 4.4 secondi e una velocità massima di 270 km/h.

Tutto qui? Direte voi. A dire la verità, per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, direi di si, visto che l' Azienda non ha fornito altre informazioni sulla meccanica e neppure sul motore che abiterà sotto al cofano.

Hanno poi sottolineato che il nome; Anomalya, significa “non conforme”, ossia una vettura non conforme agli stereotipi che ci impongono come politicamente corretti.

Certo, una spiegazione un po' fumosa e poco precisa ma l'importante è che la supercar Anomalya voglia immettersi sul mercato come una supercar per gentlemen drivers, estrosa, distintiva e che può adattarsi come un abito su misura (un po' come la Evantra che abbiamo conosciuto a Milano) su chi riuscirà a portarsela a casa.