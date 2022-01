Il CES di Las Vegas è uno dei più grandi eventi al mondo dedicati alla tecnologia. Tra i partecipanti dell'edizione 2022 c'è anche la startup polacca Triggo che ha deciso di portare il suo Triggo electric, un quadriciclo elettrico molto particolare che, comunque, non è una novità visto che è stato presentato da diverso tempo. L'aspetto curioso è che la società dimostrerà le potenzialità complete del sistema drive by wire, permettendo ai visitatori della fiera di guidare da remoto il veicolo che si troverà fisicamente a Varsavia. I visitatori, inoltre, potranno vedere dal vivo l'ultimo prototipo di pre-produzione per scoprire le sue caratteristiche tecniche molto particolari. Per l'azienda polacca, la vetrina del CES rappresenta anche un'occasione per trovare nuovi investitori. Secondo la società, la possibilità di guidare a distanza Triggo da Las Vegas conferma la possibile implementazione di un servizio che potrà essere utilizzato in ottica car sharing. Un utente potrà richiedere attraverso un'app il veicolo e una persona, da remoto, potrà guidare Triggo sino a destinazione. L'obiettivo sarebbe dunque quello di semplificare le procedure di utilizzo dei servizi di car sharing che richiedono che le persone raggiungano, spesso a piedi, la vettura più vicina.

AGILE NEL TRAFFICO

Il punto di forza che aveva fatto parlare di Triggo già in passato è il suo assetto variabile. In pratica, è possibile restringere la carreggiata per rendere il quadriciclo più agile nel traffico caotico delle città. Questa sua particolarità torna utile anche quando si deve parcheggiare. Nelle grandi città i parcheggi, come sappiamo, sono sempre un grande problema.

Triggo è lungo 2,6 metri ed è largo 1,48 metri. In caso di necessità, questo veicolo può restringersi a soli 86 centimetri grazie ad un sistema che trascina le ruote anteriori verso il telaio. La "trasformazione" avviene ad una velocità non superiore ai 35 km/h che è anche quella massima quando Triggo si trova in versione "ristretta". Normalmente, il quadriciclo elettrico può raggiungere i 90 km/h. Molto particolare anche il sistema basculante che permette al veicolo di inclinarsi in curva (fino a 20 gradi), aumentando così la stabilità. Il mezzo può ospitare sino a 2 persone: il passeggero siederà dietro al conducente. Presenti due motori elettrici per una potenza complessiva di 15 kW, l'autonomia si aggira attorno ai 100 km. La batteria, una volta scarica, può essere rapidamente sostituita. Triggo è pensato essenzialmente come mezzo per i servizi di car sharing. I piani originali prevedevano la produzione in serie nel corso del 2022.