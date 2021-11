Si è conclusa sabato 27 novembre a Primiero San Martino di Castrozza, in provincia di Trento, l’ECOdolomitesGT, ossia l'Eco-rally riservato alle vetture con propulsioni e carburanti alternativi. Come vi avevamo anticipato pochi giorni fa, il percorso degli Eco-rally prevedeva la partenza e l'arrivo nella località trentina, passando per Ortisei e le Dolomiti in Trentino, Veneto e Alto-Adige.

I chilometri percorsi dagli equipaggi in gara sono stati 413 chilometri, con un massimo di circa 200 chilometri tra una ricarica e l’altra per le auto elettriche, mentre le prove speciali sono state 8 per 157 chilometri di gara effettivi. Due sono state le classifiche, quella dell’e-rally di regolarità e consumo riservato ai veicoli elettrici e quella dell’ecorally di regolarità per tutte le alimentazioni alternative, valevoli rispettivamente per l’International FIA E-Rally Regularity Cup 2021 e per il Campionato Italiano ACI-Sport Green Challenge Cup.