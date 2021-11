Anche Telepass si da al Black Friday 2021: ecco Telepass Pay e Skipass

Se gli utenti sceglieranno il dispositivo Telepass slim per il pedaggio in autostrada lo riceveranno gratuitamente a casa. L’offerta include anche il 5% di cashback sul pagamento del parcheggio su Strisce Blu e 5€ di sconto sul primo rifornimento entro il 31/12/2021.

In occasione della settimana del Black Friday 2021 , anche Telepass promuove offerte vantaggiose sui propri servizi Telepass e Telepass Pay. Per tutti i nuovi clienti che attiveranno un pacchetto TPLUS entro il 2 dicembre, il canone sarà gratuito per i primi sei mesi e avranno a disposizione i servizi di mobilità e tempo libero tutti usufruibili tramite un’unica app: dal pagamento delle strisce blu al noleggio di veicoli elettrici e all’acquisto di biglietti per treni, pullman e traghetti.

I clienti che entro il 29 novembre richiederanno lo Skipass tramite l’app Telepass Pay o Telepass Pay X, potranno riceverlo a casa senza costi aggiuntivi di spedizione e la prima giornata sulle piste sarà gratuita, per godersi le giornate sulla neve senza contanti né code. A fine giornata l’utente vedrà applicata la miglior tariffa accordata dal comprensorio sciistico, come previsto dal listino ufficiale pubblicato in app e sul sito, in base agli orari effettivi di accesso agli impianti.

Il servizio Skipass di Telepass è stato lanciato nella stagione invernale 2018/2019 ed è attualmente attivo in 7 regioni (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna e Molise), per un totale di oltre 45 comprensori e oltre 3.000 km di piste, il più vasto network di impianti sciistici in Italia disponibili attraverso un unico abbonamento. Insomma, se volete saltare qualche coda in più, ora è il momento giusto per usufruire dei servizi di Telepass grazie agli sconti del Black Friday 2021.