Non immaginereste mai quanti camion spariscono ogni giorno in Italia

"Ho letto nel palmo della tua mano che una di queste notti qualcuno ti fregherà il camion." Disse Johnny a suo fratello camionista. Charlie strabuzzò gli occhi e guardò perplesso il palmo della sua mano che ancora Charlie stava tenendo sospesa. Poi rispose accigliato. "Stami a sentire. Io ci dormo sempre nel mio camion e quindi sarei compreso nel furto!". E poi, a metà del film Pari e Dispari, del 1978, a Bud Spencer rubarono comunque il camion, nonostante l'avvertimento di Terence Hill. (ps: lo so, la foto di copertina non fa riferimento al film sopracitato, ma mi piaceva e dava l'idea). Ecco, il camion. Proprio il mezzo pesante su ruote che più attrae i ladri, come gli insetti sono attratti dalle piante mellifere. In Italia, questi "simpatici guastafeste" riescono, ogni giorno, a portarsi via circa sette mezzi pesanti al giorno. Questo almeno secondo lo studio elaborato da LoJack Italia, società del Gruppo CalAmp, specializzata nelle soluzioni telematiche per la mobilità e nel recupero dei veicoli rubati, che ha raccolto e analizzato i dati forniti dal Ministero dell’Interno integrandoli con propri report e analisi.

Voi direte; "ai ladri interesserà in modo particolare il carico che trasportano". Si, è certamente sensato, eppure solo tre veicoli su sette vengono poi effettivamente ritrovati e restituiti ai legittimi proprietari, degli altri si perdono le tracce. Eppure non è facile far sparire un Tir, anche smantellandolo. Il palcoscenico preferito dai novelli Diabolik sono la regione della Puglia, della Lombardia, della Campania e del Lazio. Attenzione però. La categoria "mezzi pesanti" individuata dal Ministero e sottoposta a studio include automezzi pesanti ma anche gli stessi rimorchi, autobus, veicoli speciali e roulotte. Analizzando ancora con più precisione, la Puglia risulta la Regione in cui avvengono più episodi criminali, 541, pari al 22% del totale. Seguono Lombardia (331), Campania (282), Lazio (272), Sicilia (188).

Secondo i dati comunicatici, dal 2020 sono stati rubati 2.435 automezzi pesanti. Eppure ciò che preoccupa di più è la significativa contrazione dei recuperi. Dei 2.435 veicoli rubati solo 954 sono stati ritrovati (il 39% del totale), 6 su 10 sono quindi spariti nel nulla. Insomma, i camion e i mezzi pesanti piacciono ai ladri quanto le quattroruote più classiche. Ciò si traduce in una perdita ingente a livello pecuniario per le aziende proprietarie dei mezzi ma anche un disagio a livello logistico non indifferente. Vien da sé che le più colpite da queste perdite sono piccole e piccolissime imprese che vedono compromessa la propria capacità di presenziare sul mercato e di poter trasportare i beni come di avere i giusti approvvigionamenti per continuare a produrre.

“La nostra analisi evidenzia”, commenta Massimo Braga – Direttore Generale di LoJack Italia, “come il fenomeno oggi segua tre dinamiche: i furti su commissione, le truffe e le appropriazioni indebite di veicoli in leasing. Molto spesso poi l’obiettivo delle organizzazioni criminali, più che il furto del mezzo stesso, è la sottrazione del carico trasportato, di rilevante valore economico e facilmente ricollocabile sul mercato. Per questo motivo, ancor più che nel business delle auto rubate, è necessario che le fasi di rilevamento e recupero del bene si compiano con estrema rapidità, prima che della refurtiva si perdano le tracce”. In 9 anni il tasso di recupero è crollato dal 64% al 39% con gli ultimi anni che hanno registrato una maggiore complessità delle attività di ritrovamento e recupero. Se il Nord Italia se la cavicchia con i recuperi, ciò non si dire nelle regioni del Centro-Sud Italia dove il tasso di recupero scende ben al di sotto della media nazionale: la Campania è ferma al 32%, il Lazio addirittura al 27%."

Al Centro-Sud c'è un miglior affinamento delle tecniche di furto che rendono sempre più ardua l’opera di recupero dei veicoli. Quest'ultimi mezzi sono generalmente più "anziani" e sprovvisti di sistemi di antifurto ‘intelligenti’. Per contrastare il fenomeno delle rapine, infatti, i proprietari dei mezzi pesanti si sono dotati di sistemi di chiusura del carico sempre più intelligenti e difficili da forzare. Per questo motivo in alcuni casi, per i malviventi interessati alla sola refurtiva diventa necessario sottrarre il mezzo per poi portarlo in un’area dove operare indisturbati.

Grazie alla tecnologia in radiofrequenza (difficilmente schermabile e rintracciabile a bordo del veicolo) e al supporto del team di specialisti Law Enforcement, LoJack riesce ad aiutare le Forze dell’Ordine nel rapido recupero dei mezzi pesanti e al ritrovamento insieme alla merce, se questa non è già stata rubata. LoJack mette in campo anche diversi servizi e soluzioni telematiche che rendono ancora più dura la vita ai ladri e semplificano la gestione del mezzo da parte del driver che può così scegliere di essere avvisato con un alert quando il veicolo supera una determinata area geolocalizzata di protezione oppure entra in una zona a rischio o ancora nel caso in cui la propria preziosa attrezzatura o le merci trasportate non risultino più a bordo.