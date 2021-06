Nidec ASI ha scelto la Campania e precisamente Benevento per l'installazione di una stazione Ultra Fast Charger di nuova generazione. Sarà posizionata presso l'area di servizio del Gruppo ROA sulla strada statale n.372 Telesina. Non si tratta di una classica colonnina Ultra Fast, perché è stata sviluppata per ottimizzare l'assorbimento di energia elettrica dalla rete, un aspetto molto importante, soprattutto quando aumenterà sensibilmente il numero di auto elettriche sulle strade.

LE CARATTERISTICHE

Questo innovativo Ultra Fast Charger è in grado di rispondere all’aumento della richiesta di energia necessaria ad alimentare le colonnine di ricarica e all’esigenza di mantenere la massima stabilità della rete elettrica . Sarà quindi possibile ricaricare il veicolo senza attingere direttamente dalla rete, evitando picchi di potenza e conseguenti blackout. Si tratta di una caratteristica molto utile soprattutto in alcune regioni del Sud Italia, spiega l'azienda, dove la rete è più debole rispetto agli standard europei e un sovraccarico potrebbe creare problemi. Il nuovo Ultra Fast Charger è quindi dotato di un sistema di storage che funge da "cuscinetto" tra la rete elettrica e la colonnina.

Può essere collegato a reti elettriche di bassa o media tensione a fronte di un fabbisogno energetico di soli 50 kW e consente di fornire al veicolo una potenza sino a 320 kW. Le auto in grado di accettare potenze così elevate potranno ricaricare in tempi molto rapidi. L'infrastruttura che sarà montata a Benevento è composta da un Powersafe 1.0 con 2 pacchi batterie da 79 kWh ognuno, collegato ad una colonnina con 2 uscite da 160 kW.

Questa infrastruttura sarà anche alimentata da un impianto fotovoltaico già presente che permetterà l'utilizzo di energia 100% verde e di ridurre al minimo la dipendenza dalla rete elettrica. Inoltre, il Powersafe dispone della funzionalità B2G (Battery-To-Grid). In caso di necessità, sarà possibile utilizzare l'energia presente negli accumulatori per i consumi della stazione di servizio. Tale innovativa infrastruttura per la ricarica delle auto elettriche è stata sviluppata in Italia da Nidec ASI a Montebello Vicentino.