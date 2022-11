Abarth, debutta la gamma 2023 delle sue sportive

Abarth , con l'arrivo dei Model Year 2023, ha deciso di razionalizzare la sua gamma , permettendo di configurare la propria vettura preferita in pochi e semplici passaggi. Contestualmente, il costruttore fa sapere che in occasione del lancio della sua gamma 2023, FCA Bank, fino al 30 novembre mette a disposizione dei clienti una nuova proposta finanziaria che permette di mettersi alla guida delle sportive con rate a partire da 249 euro al mese e scegliere alla scadenza del contratto, dopo 4 anni, tra tre diverse opzioni: sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l’auto pagando la Rata Finale Residua o rifinanziandola, oppure restituirla.

GAMMA SEMPLIFICATA

Configurare la propria nuova Abarth è, adesso, davvero semplice. La prima cosa da fare è scegliere tra l'Abarth 595 o l'Abarth 695 (anche in versione cabrio). Successivamente, bisognerà scegliere tra le versioni Turismo o Competizione. La prima offre di serie sedili in pelle nera, cerchi in lega da 17 pollici Turismo e badge Turismo. La seconda, invece, propone sedili Sabelt Carbon, cerchi in lega da 17 pollici Competizione e badge Competizione.

A questo punto, i clienti dovranno scegliere tra il Pack Tech che include l'infotainment con schermo da 7 pollici e il Clima auto, e il Pack Comfort che offre un sistema audio Beats e fari allo Xenon. Infine, bisognerà decidere il colore per la propria vettura per completare la configurazione. Abarth racconta che ha portato al debutto la nuova livrea "Arancione Racing", ispirata a quella della Fiat 131 Racing Volumetrico Abarth, prodotta in edizione limitata con una livrea Arancione Racing 255.