Peugeot e-208: prova su strada, consumi e app della nuova elettrica da 340 km

La nuova Pugeot e-208 è arrivata, almeno nella sua presentazione dinamica. In realtà bisognerebbe parlare di nuova Peugeot 208 perché l'elettrica, con questa generazione, è semplicemente una motorizzazione (e un allestimento) aggiuntivo o alternativo ai classici benzina e diesel, non un modello a parte che vuole (o deve) distinguersi per stile e design.

CONSIDERAZIONI SULLE STRATEGIE ELETTRICHE

Le strategie nel panorama delle auto elettriche sono molte ma possono essere riassunte con una manciata di concetti. In principio l'elettrica era l'auto che doveva differenziarsi dal resto, vuoi perché la ricerca più estrema dell'aerodinamica - dettata dalla disponibilità di batterie poco capienti - portava a forme a cui eravamo poco abituati, vuoi perché si investiva poco nel design visti gli alti costi di progetto. Oggi l'idea di differenziare i modelli elettrici dal resto della gamma resta per molti produttori ed è conseguenza della volontà di far percepire uno stacco netto rispetto al passato. Se, ad esempio, Volkswagen ha abbracciato questa scelta, produttori come i coreani di Hyundai (con Ioniq) e, ancora di più, il gruppo PSA con 208, Corsa e DS 3 Crossback, hanno scelto una strada diversa, accompagnando nella transizione piuttosto che forzando ad un deciso cambio di rotta. Da qui nasce la strategia di creare una piattaforma unica ma priva di compromessi e di unificare design, filosofia e comunicazione. Peugeot 208 è il modello, la versione elettrica altro non è che una motorizzazione, la più potente e prestazionale in questo caso e anche l'unica che può fregiarsi dell'allestimento GT, escluso alle unità benzina e diesel. Il design non cambia, l'abitabilità non cambia, le funzioni non cambiano e anche il bagagliaio resta lo stesso.

BATTERIA, RICARICA, AUTONOMIA E CONSUMI

Peugeot e-208 ricarica la sua batteria da 50 kWh in corrente alternata (AC) o in corrente continua (DC), proponendo un buon ventaglio di opzioni. Il caricatore AC di bordo è un modello da 7,4 kW che permette di collegarsi a wallbox o colonnine con i seguenti tempi di ricarica: monofase da 3.7 kW: 15 ore per un pieno

monofase da 7.4 kW: 8 ore per un pieno Accedendo alle colonnine trifase da 380V, previo acquisto del caricatore da 11 kW optional, i tempi scendono a 5 ore per una carica completa. Resta la possibilità di ricarica da presa casalinga e senza wallbox

Pur trattandosi di un segmento B, Peugeot 208 propone buone prestazioni per la ricarica in DC che raggiunge i 100 kW alle colonnine più veloci: 30 minuti per l'80% della carica. L'autonomia dichiarata è di 340 km con un pieno in WLTP (qui il nostro speciale), dalla prima - purtroppo breve -prova i consumi reali rilevati sono di 14,5/15,7 kWh/100 km che si traducono in autonomia reale tra i 320 e i 340 chilometri con una carica.

ELETTRICO-FRIENDLY

Chi guida oggi un'elettrica ha bisogno di determinate caratteristiche e servizi, da qui la scelta del termine "elettrico-friendly". L'auto elettrica deve essere amica del pioniere che sceglie di convertirsi nonostante un'infrastruttura ancora in divenire, e questa amicizia si concretizza nel mondo dei servizi. Avere un'app che permette di programmare gli itinerari e le soste è un inizio e fa risparmiare tempo, così come l'app stessa che avvisa della ricarica terminata o permette di pianificarla, insieme alla climatizzazione, è un'altra necessità fondamentale. Peugeot e-208 è riuscita bene a fare i suoi compiti e propone tutto questo, insieme ad una piattaforma tecnica che fa uso sia della pompa di calore che di un riscaldamento da 5 kW collegato alla batteria ad alto voltaggio e studiato per migliorare nettamente l'efficienza rispetto ai vecchi sistemi tradizionali, peggiori in termini di rendimento.

A tutto questo si aggiungono i servizi: Easy-Charge facilita l'approccio alla mobilità elettrica con offerte per i Wallbox, diagnosi dell'impianto e installazione (pacchetto Home), affiancando il Charging Pass per ricaricare sulle colonnine pubbliche (il pacchetto Street ad esempio propone 1.350 kWh su rete Enel X). Easy-Move guarda invece alla mobilità a 360°: include il Trip Planner per pianificare a tavolino i viaggi più lunghi e inviare poi l'itinerario all'auto connessa. Con il mobility pass, per chi sceglie la formula del noleggio, si avrà un forfettario da utilizzare in casi speciali per un viaggio in zone non coperte dalle colonnine o esigenze che richiedono una motorizzazione tradizionale. Per i meno esperti, poi, l'app offre consigli per la guida elettrica. Infine Peugeot propone il documento che certifica la capacità della batteria, in ottica di futura rivendita dell'usato, assistenza stradale e 8 anni o 160.000 km di garanzia sui componenti di trazione elettrica, batteria inclusa.

COME VA? PROVA SU STRADA

Come per Peugeot 208, anche Peugeot e-208 propone 3 modalità di guida (Eco, Normale, Sport) per la gestione del motore, modalità che in questo caso risultano più incisive perché con l'elettrico il concetto di "by-wire" è migliore in quanto cadono le barriere tra digitale e meccanico che sono presenti sulle unità benzina e diesel. Il motore da 100 kW (136 CV) è a conti fatti il top di gamma di Peugeot 208 e la sua coppia istantanea di 260 Nm rende la guida di questa compatta molto piacevole, accontentando anche gli amanti delle sensazioni restituite dai diesel. In Eco è simile alla classica cittadina aspirata per risparmiare sui consumi, in Normal e Sport riesce ad essere divertente e scattante, anche in salita.

La dinamica resta la stessa della 208 benzina o diesel perché sull'elettrica il peso del pacco batterie è bilanciato da due aspetti: il primo è quello della coppia del motore, il secondo è l'ottimizzazione del gruppo sospensioni con la Panhard al posteriore. Anche l'inerzia è identica alla versione a benzina (riferito alla PureTech 130 EAT8) grazie ad una precisa calibrazione della modalità di rigenerazione più bassa, quella base, che serve per non spiazzare chi guida elettrico per le prima volta. Disponibile comunque la rigenerazione più intensa che permette di gestire parte della frenata lasciando l'acceleratore. Tra le curve si apprezza particolarmente il baricentro più basso grazie alle batterie e una risposta più rigida del posteriore: l'inserimento è sempre preciso grazie ad uno sterzo diretto e resta la sensazione, la stessa della versione benzina, di un setup comunque tarato per il comfort e più morbido di alcune concorrenti dirette. Il peso aggiuntivo è percettibile solo nelle situazioni al limite ma non scompone la vettura.

INTERNI E ABITACOLO

L'abitacolo di Peugeot e-208 risulta piacevole e moderno ad una prima occhiata e, solo dopo attenta analisi, ci si accorge di dove i francesi sono andati a risparmiare come da "obbligo" di tutto il segmento B. Ci sono però alcuni elementi che distolgono dalla volontà di andare a cercare le plastiche più cheap, come la fascia in simil carbonio che abbraccia chi siede davanti correndo da metà della portiera sinistra a metà di quella destra.

Ancora una volta non ci sono differenze fra Peugeot 208 elettrica e le sorelle termiche: il design degli interni è lo stesso, l'abitabilità inalterata e anche la dotazione, prima fra tutti la strumentazione digitale che è un piccolo capolavoro in questo segmento. Giocare con le possibilità di personalizzazione dell'interfaccia, inclusa la navigazione, la sezione degli ADAS o le nuove informazioni sull'elettrica (batteria, consumi, rigenerazione) è un piacere e l'effetto finale è accattivante e mai messo in crisi in termini di visibilità e leggibilità.

INFOTAINMENT

L'infotainment, nella versione da 10", è moderno nella grafica e fluido nell'interfaccia ad eccezione della navigazione, dove perde diversi punti e dove viene compensato solo quando si sostituisce la mappa di serie con quella di Android Auto o Apple CarPlay tramite smartphone connesso (con cavo, non è disponibile l'opzione wireless). Sullo schermo centrale, Peugeot 208 elettrica aggiunge una schermata relativa allo storico consumi e rigenerazioni, gestione dei flussi (carica e scarica) e programmazione della ricarica e della climatizzazione. Le informazioni sullo stato di carica, ad auto spenta, sono sempre visibili sulla strumentazione digitale che indica il tempo residuo al completamento, autonomia e percentuale batteria. Lo schermo entra in risparmio energetico dopo alcuni secondi ma aprire l'auto (o la portiera) attiva nuovamente la visualizzazione.

DIMENSIONI, PESO E BAGAGLIAIO

La nuova Peugeot e-208 cambia completamente la scehda tecnica, non solo per i motori ma anche per le misure, con dimensioni di 4.060 mm lunghezza x 1.750 mm larghezza e 143 mm altezza. Disponibile in versione cinque porte e cinque posti, 208 ha un bagagliaio da 311 litri in configurazione standard. Il peso della versione elettriche è di 1.455 kg.

PREZZI E NOLEGGIO

Peugeot e-208 è disponibile in prenotazione (consegna da gennaio 2020) in tutti gli allestimenti ai seguenti prezzi: e-208 ACTIVE: 33.400 euro

e-208 ALLURE: 34.600 euro

e-208 GT-LINE: 36.400 euro

e-208 GT: 38.200 euro I prezzi di Peugeot 208 elettrica con gli incentivi dell'Ecobonus scendono a 29.400€ fino a 27.400€ in caso di permuta o rottamazione di un'auto pre-Euro 3. Per alcune Regioni sono disponibili ulteriori incentivi, come nel caso della Lombardia che - in condizioni ideale - permette di abbassare il prezzo fino a 19.400€. Peugeot e-208 è disponibile anche con il noleggio per privati che prevede una quota mensile di 359€ per l'allestimento ALLURE, previo anticipo di 3.500€. La scelta di unificare la gamma anche dal punto di vista di leasing e noleggio si nota anche in questo caso, con un TCO (Total Cost of Ownership) di 399€ al mese per le versioni benzina da 100 CV, diesel da 100 CV o elettrica da 136 CV a parità di allestimento, di chilometraggio annuale (15.000 km) e inclusi i costi mensili per carburante/elettricità (da casa). Configuratore Peugeot e-208

VIDEO