Parigi: l'uomo volante in Flyboard sorprende alla parata del 14 luglio

Spettacolo a sorpresa sui cieli di Parigi in occasione della parata militare che ricorda la presa della Bastiglia del 1789, con il campione del mondo di jet-sky, Frank Zapata, che è improvvisamente apparso sugli Champs-Elyse’es in piedi sul suo incredibile mezzo e con un fucile in mano. Visibilmente compiaciuti il presidente francese Emmanuel Macron e tutte le autorità presenti per la festa nazionale, una breve apparizione che sta ovviamente facendo il giro del mondo.

La tavola è una Flyboard air, variante della più comune usata in acqua, è spinta da ben cinque mini turboreattori ad aria ed è alimentata a kerosene. Al momento vanta un'autonomia limitata a soli 10 minuti di volo ma può raggiungere una velocità massima di circa 190 km/h.

Ma questo è stato solo un piccolo antipasto da Zapata, il francese ha infatti intenzione di superare l'intero Canale della Manica il prossimo 25 luglio e per farlo dovrà necessariamente rifornire in volo il suo Flyboard Air, seppur nessuno sappia ancora come sia possibile farlo. Lo scopriremo molto presto e di certo seguiremo l'evento, nel frattempo guardatelo sfrecciare sopra i cieli di Parigi: