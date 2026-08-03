XPENG G9L, la nuova ammiraglia cinese punta all’Europa: debutto a Parigi

XPENG prepara una nuova offensiva nel mercato europeo e lo fa con quello che si annuncia come il modello più sofisticato della propria gamma. Si chiama G9L, dove la “L” sta per Luxury, ed è la nuova ammiraglia tecnologica del costruttore cinese, pronta a mostrarsi per la prima volta al pubblico europeo in occasione del Mondial de l’Auto di Parigi, il prossimo ottobre.

Le prime immagini del nuovo SUV sono state diffuse oggi in Cina, ma per conoscere realmente tutte le caratteristiche del modello bisognerà attendere il debutto francese. XPENG ha infatti confermato che proprio a Parigi verranno presentate le versioni destinate al mercato europeo, con dotazioni, configurazioni e specifiche studiate per il Vecchio Continente.

Un G9 ancora più esclusivo

Il G9L nasce come evoluzione al vertice della famiglia G9 e punta a combinare lusso, tecnologia e intelligenza artificiale. Il progetto riprende i principali elementi che caratterizzano i modelli XPENG – dalla sicurezza alla qualità costruttiva, passando per la mobilità intelligente – portandoli a un livello superiore. Il costruttore cinese vuole in particolare rendere sempre più accessibili anche in Europa le proprie tecnologie basate sull’AI, inserendole all’interno di un SUV premium pensato per trasformare l’esperienza quotidiana a bordo.

Tra gli elementi più interessanti annunciati per il mercato europeo c’è anche una inedita configurazione a 6 posti, che amplia le possibilità di utilizzo del modello e ne rafforza il posizionamento nella fascia alta del mercato.

Sicurezza pensata per 65 mercati

XPENG sottolinea come la progettazione del G9L sia stata accompagnata fin dalle prime fasi da un’attenzione particolare alla sicurezza. Il SUV è stato sviluppato considerando i requisiti dei protocolli Euro NCAP, C-NCAP e ANCAP, con l’obiettivo di poter essere commercializzato in 65 mercati internazionali, Cina compresa. Un aspetto tutt’altro che secondario per XPENG, che sta accelerando il proprio percorso di espansione globale e punta a consolidare la propria presenza anche nel mercato europeo.

Dalla Physical AI alla guida intelligente

Il G9L sarà inoltre uno dei modelli attraverso i quali XPENG porterà avanti lo sviluppo del proprio ecosistema di Physical AI, ovvero un approccio all’intelligenza artificiale pensato per interagire sempre più concretamente con l’ambiente e con l’esperienza di mobilità.

Al centro ci sarà anche l’evoluzione del sistema Next Generation Pilot (NGP), destinato a rappresentare uno degli elementi tecnologici più importanti del nuovo SUV. Per ora XPENG non ha fornito tutti i dettagli, ma l’appuntamento di Parigi servirà proprio a svelare le caratteristiche definitive del G9L destinato all’Europa.

Motori, tecnologia e prezzi: tutto a ottobre

Durante il Salone dell’Automobile di Parigi saranno infatti comunicati specifiche tecniche, motorizzazioni, configurazioni per il mercato europeo, funzionalità del Next Generation Pilot, tecnologie di bordo, prezzi e tempistiche di lancio. Bisognerà quindi attendere ancora qualche mese per capire con precisione come XPENG intenda posizionare il G9L sul mercato europeo e soprattutto quale sarà il suo rapporto con l’attuale G9. Una cosa, però, è già chiara: il nuovo modello non sostituirà l’attuale SUV, ma si affiancherà diventando il vertice della gamma G9 e rafforzando la presenza di XPENG nel sempre più affollato segmento dei SUV premium.