Migliori auto a benzina del 2025? Ecco 8 modelli a confronto

In un mondo che corre verso l’elettrico, c’è ancora chi apprezza la praticità e l’immediatezza delle classiche macchine a benzina. Niente spine, niente batterie da ricaricare, solo la libertà di fare il pieno e partire. Nel 2025, molti automobilisti continuano a scegliere le auto a benzina nuove, per una questione di semplicità, costi contenuti, consumi equilibrati e, perché no, anche per il piacere di guida che un buon motore termico sa ancora offrire. In questa lista, abbiamo selezionato e confrontato otto modelli attuali che offrono versioni quasi esclusivamente a benzina, senza elettrificazioni di serie come i mild hybrid. Dalle citycar ai SUV compatti, ognuna ha un’identità precisa e buoni motivi per essere scelta. Ecco le proposte che, nel 2025, dimostrano che la benzina non è ancora pronta ad abbandonare la scena.

Citroën C3 Benzina

Jeep Avenger Benzina

Ci sono auto che sembrano nate per semplificare la vita. E la Citroën C3 probabilmente è una di quelle. Niente effetti speciali, niente complicazioni: solo un design simpatico, un abitacolo accogliente e un motore che fa il suo dovere. Ilè quello che serve per girare in città senza stress, e pure fuori non si tira indietro. Sì, consuma poco (). Ma più che altro, è facile da guidare. Non mette mai in difficoltà. Entri, accendi, vai. E parcheggiare? Un gioco da ragazzi. Dentro si ha spazio quanto basta e fuori è compatta il giusto. Il bagagliaio tiene tutto quello che serve per una giornata normale (), senza dover fare tetris con la spesa. Costa anche il giusto (), e oggi non è poco. Se cercate un’auto a benzina onesta, senza troppi fronzoli, la C3 è una scelta sincera.

Peugeot 208 Benzina

A vederla così, sembra una mini. Ma non fatevi ingannare dalle dimensioni: la Jeep Avenger ha carattere da vendere. E sì, si può avere anche, senza ibrido, senza spina. Unche va dritto al punto (), senza troppi giri di parole. La posizione di guida rialzata, il cofano massiccio, i passaruota squadrati… tutto fa sentire al volante di qualcosa di più grande. Ma poi ci si muove nel traffico con agilità, entrate nei parcheggi stretti, e capite che è stata pensata proprio anche per la città. Dentro è ben fatta: moderna, solida, con vani ovunque.. È il SUV per chi vuole qualcosa di diverso, ma non ha bisogno di esagerare. E il bello? Va ancora a benzina. Si parte da

Volkswagen T-Cross

Tra le auto a benzina nuove del 2025, la Peugeot 208 è una di quelle auto che vedete passare e pensate: bella. Ma non è solo apparenza. Dentro, uno dei migliori interni del segmento, con quel piccolo volante sportivo e il cruscotto rialzato che vi fa sentire quasi in un’auto da corsa. E sotto il cofano? C’è il solito. Niente ibrido, nessun aiuto elettronico: solo un motore ben fatto, reattivo e silenzioso. È piacevole da guidare, specie se vi piacciono le auto leggere e agili. In città scivola tra le auto come un pesce tra le alghe. Fuori, se volete farvi una gita, se la cava benissimo. Il baule non è enorme (), ma ci sta tutto l’essenziale. Consuma poco (), parte da un prezzo onesto (). Insomma, se volete una macchina a benzina bella, moderna e concreta, la 208 fa proprio al caso vostro.

Toyota Aygo X Benzina

La Volkswagen T-Cross è quel tipo di crossover che riesce a non sembrare né troppo serio né troppo “giocattoloso". Un po’ per il design, che mixa linee decise a colori vivaci. Un po’ per come si guida: facile, ma mai noiosa. Il motore? Sicuramente uno tra i migliori motori benzina. Un. Solo benzina. Perché qui la semplicità è un valore. Salti su, giri la chiave e via. Dentro è quello che ti aspetti da Volkswagen: tutto al suo posto, materiali solidi, infotainment intuitivo. E poi c’è spazio. Per la spesa (), per due valigie, per l’amico alto. Il, ma non banale. E per chi vuole una macchina a benzina nuova che faccia tutto (senza fare troppo), è uno dei nomi da tenere in considerazione. Si parte da

Dacia Sandero Streetway

Dici Toyota e pensi: affidabile. Dici Toyota Aygo X e scopri che può essere anche originale. Questa piccola giapponese ha messo i tacchi. Si è alzata da terra, ha allargato le spalle e ha messo su un look da. Ma è rimasta semplice dove conta.. Senza fronzoli. Perfetto per girare in città. È corta () ma ben fatta. Dentro è più ariosa di quanto ci si possa aspettare, e se portate un passeggero, non vi da sicuramente fastidio. C’è anche spazio per una piccola valigia, e il cruscotto è moderno, touchscreen incluso. Costa il giusto (), consuma poco (). E soprattutto: è furba. La Aygo X è la macchina ideale se volete muovervi con stile, agilità e una buona dose di senso pratico. Attenzione, presto arriverà il nuovo modello che oltre ad un look rinnovato, abbandonerà il motore benzina per un powertrain Full Hybrid.

Renault Clio Benzina

La Sandero Streetway è l’auto che guarda il mondo con concretezza. Nessuna pretesa da star, ma una costanza invidiabile. A benzina, e basta. Il suonon stanca mai. Affidabile, consuma poco (), non si lamenta. Dentro, è più grande di quel che sembra. Il bagagliaio è sorprendente (da), i sedili comodi, e se non vi aspettate finiture da salotto, potreste rimanere piacevolmente sorpresi. E il prezzo?. In un mondo dove anche il caffè costa più di prima, la. È perfetta per chi vuole un’auto a benzina nuova che non richieda un finanziamento eterno, né un corso accelerato in elettronica automobilistica. Zero ansie. Solo strada davanti a voi. A volte, meno è davvero di più.

Opel Corsa

La Renault Clio è come quella persona che non parla tanto, ma sa sempre cosa dire. Linee morbide, interni ben fatti, e quelche sembra nato per accompagnarti senza mai disturbare. Non c’è nulla di eccessivo in questa macchina, e forse è proprio per questo che piace. Va bene per i neopatentati ( c’è il benzina 67 cavalli ), ma anche per chi ha già qualche chilometro sulle spalle. Dentro è spaziosa, il bagagliaio è tra i migliori del segmento (), e l’infotainment è intuitivo. Non serve leggere il manuale. Accendete, guidate e vi godete il viaggio. Non sarà la più scattante del gruppo, ma è quella che fa pensare: “ok, mi ci vedo”. E in effetti, tanti ci si vedono: è ancora una delle scelte più diffuse. La Clio è l’auto a benzina per chi vuole tutto, ma senza esagerare. Si parte inoltre da. Non male davvero.