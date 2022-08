Il Gruppo Volvo vuole costruire un impianto per le batterie in Svezia

Volvo Group, ricordiamo, non deve essere confuso con Volvo Cars da cui è indipendente dal 1999, cioè da quando la divisione auto fu ceduta a Ford. Volvo Group possiede marchi come, per esempio, Volvo Trucks e Volvo Buses . L'azienda sottolinea come oggi ci sia una forte domanda da parte dei clienti di mezzi elettrici. L'obiettivo è che entro il 2030 i modelli elettrici rappresentino il 35% delle vendite.

Il processo di elettrificazione non riguarda solo le auto elettriche ma tutto il mondo dei trasporti . Sempre più spesso, infatti, arrivano notizie legate al lancio di camion e autobus elettrici . Per sostenere la richiesta di tali mezzi, Volvo Group ha deciso di realizzare una fabbrica per le batterie in cui produrre gli accumulatori necessari per sostenere l'aumento della produzione dei suoi modelli elettrici.

Dunque, per arrivare a questo traguardo, servirà un'adeguata fornitura di batterie per costruire un numero sufficiente di modelli elettrici. Per questo, la società ha deciso di arrivare a produrre direttamente gli accumulatori per i suoi veicoli. Il nuovo impianto sarà costruito in Svezia. La società afferma che sarebbe interessata alla regione di Skaraborg in Svezia come sede per la costruzione della fabbrica. In particolare, si guarda con favore ad un sito che si trova nel comune di Mariestad che è situato vicino all'attuale stabilimento principale di propulsori di Volvo Group a Skövde.

Inoltre, i centri di ricerca e sviluppo di Volvo Group e la sede centrale di Göteborg sono a sole due ore di distanza. L'azienda aggiunge che la produzione di celle dovrebbe arrivare a regime per il 2030. Le celle della batteria saranno progettate specificamente per le applicazioni nei veicoli commerciali ed, in particolare, nei camion elettrici e negli autobus.

Non è chiaro se la costruzione dell'impianto sarà portata avanti con qualche azienda che lavora già nel campo delle batterie. Oltre a disporre di un'adeguata fornitura di batterie per i suoi veicoli, Volvo Group avrà pure il pieno controllo sul tipo di celle che saranno prodotte. Non rimane che attendere ulteriori dettagli di questo interessante progetto.