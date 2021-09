Polestar: l'anima sportiva ed elettrica di Volvo punta all'espansione

L'idea di Polestar è chiara e precisa: espandersi rapidamente sul mercato Automotive. L'obiettivo? Essere presente in 30 mercati globali entro la fine del 2022. Ma chi è Polestar? Il marchio Polestar rappresenta l'anima sportiva di Volvo ma dotata di cuori elettrici.

Il percorso di espansione della costola di Volvo, ha portato Polestar a raddoppiare la sua presenza sui mercati, passando da nove a diciotto poli di interesse sul finire di luglio. Ora il target si alza, con il marchio elettrico che vorrebbe affermarsi in altri dodici mercati entro il 2022.

"La nostra crescita è senza precedenti e conferma la nostra posizione di marchio EV con importanza globale" queste le parole di Thomas Ingenlath, CEO di Polestar, rilasciate durante la visita dello stand dedicato al Salone dell'Auto di Monaco 2021. “Il nostro modello di business ci ha permesso di sviluppare la capacità produttiva dell'azienda. Il nostro approccio è molto digitale e ci consente di entrare più rapidamente in nuovi mercati o in quelli in via di espansione. Inoltre, abbiamo una rete di assistenza post-vendita che è il fiore all'occhiello dell'Azienda ".

I nuovi mercati su cui si sta spingendo Polestar sono il Medio Oriente e gli Emirati Arabi ma anche Lussemburgo e Islanda che faranno parte dell'espansione programmata del marchio. Polestar non guarda però solo alla pura e semplice espansione, ma è pronta a rafforzare la sua presenza sui mercati dove è già presente, facendo espandere rapidamente i suoi punti vendita che, entro la fine del 2021, cresceranno di circa 100 unità. In Germania, all'inizio di settembre, è stato aperto a Berlino il settimo Polestar Space mentre in ottobre sarà la volta dello shop sito a Lipsia.