Tesla potrebbe utilizzare le batterie LFP di BYD per le Model Y costruite in Germania

A giugno era arrivata la conferma che BYD avrebbe fornito le sue batterie LFP a Tesla.

Tesla è un'azienda di grande successo. BYD rispetta ed ammira Tesla. Siamo buoni amici di Elon Musk e presto gli forniremo le batterie. Siamo amici.

I dettagli dell'accordo, però, non erano stati comunicati. Si pensava solamente che le batterie sarebbero state fornite alla Gigafactory di Shangahai che sta diventando sempre più importante per i piani di crescita della società di Elon Musk. Invece, pare che non sia così.

Secondo alcuni rapporti, infatti, sembra che BYD fornirà le sue batterie alla nuova Gigafactory della Germania. Il primo lotto di vetture dotate di questi accumulatori potrebbe uscire dalle catene di montaggio tra la fine di agosto e l'inizio di settembre. Il rapporto aggiunge che la fabbrica cinese, al momento, non utilizzerà queste batterie.