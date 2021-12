Tesla Model 3 la BEV più venduta in Europa a novembre. La Renault Clio batte tutti

Sebbene il mercato non si sia ripreso completamente dalla pandemia , il problema attuale non riguarda una mancanza di domanda, ma piuttosto una mancanza di offerta.

Il mercato auto in Europa è ancora in difficoltà. Secondo i dati di JATO Dynamics, il mese di novembre 2021 si è chiuso con una flessione del 18% sul 2020 e addirittura del 26% rispetto al 2019. Complessivamente, sono state immatricolate 855.281 vetture nei 25 Paesi europei considerati (Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito).

Nonostante la situazione non rosea per il settore auto, le immatricolazioni delle auto a basse emissioni (ibride ed elettriche) hanno totalizzato 217.709 unità il mese scorso, pari al 26% delle immatricolazioni totali. Si tratta di un valore superiore alla quota delle autovetture diesel (18%). I modelli a benzina conservano una quota del 53%.

Se si considera la carenza di chip in combinazione con i lockdown locali sperimentati nel corso dell'anno, c'è un chiaro arretrato di consumatori che desiderano cambiare le proprie auto. Questo ritardo potrebbe avere due impatti principali: il primo è che vedremo un forte aumento delle immatricolazioni il prossimo anno se la carenza di chip verrà risolta; il secondo che i consumatori iniziano ad adattare i loro modelli di acquisto, spostandosi verso il mantenimento dei loro veicoli per periodi più lunghi.

La crisi de chip , dunque, sta influenzando molto l'attuale situazione di mercato. Una considerazione che, comunque, non è certamente nuova. Munoz fa poi alcune ipotesi di quello che potrebbe accadere il prossimo anno.

TOP 10 DELLE ELETTRICHE

La Tesla Model 3 torna ad essere l'elettrica più venduta in Europa a novembre 2021 con 10.739 immatricolazioni. Dietro, troviamo la Renault Zoe e la Dacia Spring. La berlina elettrica americana non replica lo storico risultato di settembre 2021 quando era stata la vettura in assoluto più venduta nel Vecchio Continente. Tuttavia, si tratta di un risultato sempre degno di nota. Guardando la classifica dei modelli BEV si può notare anche la quarta posizione della Tesla Model Y.

Al quinto, sesto, settimo e nono posto troviamo modelli elettrici del Gruppo Volkswagen (Skoda Enyaq, Volkswagen ID.4, Volkswagen ID.3 e Volkswagen e-UP). Dando un veloce sguardo alla classifica del modelli Plug-in, al primo posto spicca la Peugeot 3008, al secondo la Volvo XC40 e al terzo la Ford Kuga.