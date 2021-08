Telepass Digital ufficiale, nasce la divisione per la mobilità smart

Telepass acquisisce Wise Emotions e nasce così Telepass Digital, una nuova divisione che andrà alla ricerca di soluzioni sempre più smart per "semplificare la vita delle persone in mobilità". Wise Emotions è una start up che si occupa dello sviluppo di prodotti digitali "mobile driven" che "accompagnerà il Gruppo nella sua evoluzione tecnologica offrendo soluzioni digitali di facile fruizione, sempre più integrate, in grado di rispondere ai bisogni anche più evoluti dei consumatori e migliorare l’esperienza del cliente in movimento".

Telepass Digital non è un nuovo prodotto attraverso cui acquistare i titoli per viaggiare sulle autostrade, qual è ad esempio il recente Telepass Pay Per Use, ma una divisione, un mezzo per una più rapida evoluzione dell'azienda in direzione di un futuro, quello della mobilità, sempre più orientato alla smart mobility e caratterizzato da esigenze in continuo cambiamento.