Lewis Hamilton, è tempo di addii. Per ora tocca alla sua Zonda

Da amante della Formula Uno posso solo dire "Speriamo che questo sia il solo addio che toccherà Lewis Hamilton". Perché dico questo? Poiché il campione inglese che ha appena perso il titolo del campionato piloti di F1 ha appena venduto la sua iconica Pagani Zonda 760LH. E visto le dicerie che vogliono anche un suo prossimo addio alla serie regina del motorsport…speriamo non ci siano altri addii.

La Pagani Zonda di Hamilton è stata costruita da zero, con il sette volte campione del mondo di Formula 1 che possedeva l'auto da sette anni e la conservava a Monaco. Non si sa molto sul nuovo proprietario della hypercar del campione, se non che ha importato la vettura nel Regno Unito e attualmente risiede nel nord-ovest. In più, la hypercar dovrebbe aver percorso meno di 1.000 chilometri.

Da segnalare che, nel 2015, il pilota inglese è stato coinvolto in un incidente a bassa velocità con l'auto, ma l'ha fatta riparare rapidamente e successivamente al piccolo inconveniente, il campione non l'ha quasi più guidata.