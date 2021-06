Lexus NX, gustiamoci un nuovo teaser della prossima generazione prima del debutto

Lexus continua a mantenere alta l'attenzione sull'imminente lancio della nuova generazione della NX . Come sappiamo, l'evento di presentazione è atteso per il prossimo 12 di giugno. Il marchio giapponese dopo aver mostrato una parte della zona posteriore della nuova autovettura, ha condiviso un nuovo teaser in cui si può intravedere il profilo del veicolo avvolto nella penombra.

QUELLO CHE SAPPIAMO

Giocare con photoshop non aiuta molto a scoprire ulteriori dettagli della vettura. Non è un problema, comunque, perché grazie ad un passato video pubblicato in rete per errore e poi rimosso, è stato possibile farsi una prima idea delle forme e dei contenuti della nuova NX. Come si era potuto vedere all'epoca, il nuovo design non andrà a rivoluzionare le forme dell'attuale Lexus NX. Il marchio giapponese è intervenuto per rendere la sua vettura più attuale.

Il frontale, per esempio, presenterà linee più morbide e fari a LED dal disegno differente. Anche il posteriore è stato rivisto con gruppi ottici collegati da una striscia luminosa a LED e con un nuovo paraurti. Le più grandi novità dovrebbero comunque essere dentro l'abitacolo che è stato reso molto più moderno. Oltre alla strumentazione digitale, dovrebbe essere presente un infotainment con uno schermo di grandi dimensioni, leggermente rivolto verso il conducente.