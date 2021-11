Genesis G90 2022, la nuova ammiraglia punta a sfidare le tedesche

Genesis ha svelato il design degli esterni della seconda generazione della sua ammiraglia G90, un modello premium che punta ad entrare in concorrenza con le ammiraglie dei marchi tedeschi come la BMW Serie 7, la Mercedes Classe S e l'Audi A8. Con la G90, Genesis prevede di "espandere la propria presenza nel mercato delle berline di lusso non solo in Corea, ma in tutto il mondo". Tuttavia, sembra che, al momento, non ci siano piani per portare la berlina all'interno del mercato europeo. Se ne saprà molto di più quando la casa automobilistica porterà al debutto ufficialmente questo suo nuovo veicolo.

MODELLO PREMIUM

Visto che Genesis si è limitata a mostrare gli esterni della sua nuova ammiraglia, non sappiamo nulla delle sue specifiche tecniche. Anche per quelle, bisognerà attendere. La nuova berlina sarà proposta anche in una versione a passo lungo (190 mm in più) che permetterà di disporre di maggiore spazio a bordo, a tutto vantaggio del comfort durante i viaggi.

In termini di design, la nuova G90 ricorda da vicino il modello G80. Il frontale, in particolare, dispone di diversi elementi che richiamano i modelli Genesis più recenti, a partire dall'ampia calandra. Molto particolari i gruppi ottici anteriori dal disegno affilato e posizionati su due livelli. Il design, complessivamente, presenta linee filanti e risulta essere molto elegante. Purtroppo, la casa automobilistica non ha condiviso immagini degli interni. Visto che stiamo parlando di un'ammiraglia, sicuramente saranno presenti finiture di lusso. Non dovrebbe ovviamente mancare la tecnologia a partire dalla strumentazione digitale e da un infotainment connesso di ultima generazione.

Come detto, nessun dettaglio è stato comunicato per quanto riguarda i motori. Tuttavia, l'attuale generazione può contare su di un V6 turbo di 3,3 litri, un V6 aspirato di 3,8 litri e su di un V8 aspirato di 5 litri. Il nuovo modello, almeno dai primi dettagli, sembra avere le carte in regola per poter sfidare le ammiraglie tedesche. Peccato solo che non arrivi in Europa.