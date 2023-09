Bridgestone annuncia il suo primo stabilimento certificato a impatto zero

Bridgestone si è posto da tempo l'obiettivo di diventare un'azienda ad impatto zero entro il 2050. Un nuovo ed importante paso avanti in questa direzione è stato fatto proprio in questi giorni. Infatti, Bridgestone ha annunciato la certificazione del suo primo impianto di produzione di pneumatici a impatto zero (secondo lo Scope 1 e 2). Parliamo dell'impianto di Chakan a Pune, in India, che ha intrapreso il percorso di certificazione nei mesi di maggio e giugno 2023 ed è stato successivamente confermato secondo lo standard internazionale PAS 2060 per l'anno 2022 da LRQA.