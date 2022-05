BMW: in Cina nasce un processo a ciclo chiuso per la produzione di batterie

Concentrata com’è sulla transizione ecologica, BMW intensifica l’impegno per ridurre il proprio impatto sul pianeta con l’obiettivo di raggiungere la completa neutralità climatica. In quest’ottica, in Cina, con la joint venture BMW Brilliance Automotive (BBA), ha creato un ciclo chiuso per il riutilizzo delle materie prime delle batterie: nichel, litio e cobalto vengono così estratti da accumulatori non più adatti all’uso sulle auto elettriche e rientrano nei processi produttivi seguendo le logiche dell’economia circolare. A tal fine, BBA collabora con un’azienda locale che smantella le batterie dismesse e utilizza una tecnologia innovativa per recuperare un'alta percentuale di metalli e minerali.

Le materie prime così ottenute vengono poi utilizzate nella produzione di nuove celle per batterie per il gruppo tedesco. Il ciclo chiuso dei materiali conserva le risorse e, allo stesso tempo, riduce le emissioni di CO2 del 70%, rispetto all'utilizzo di materie prime di nuova estrazione. Jochen Goller, responsabile della Regione Cina di BMW, ha dichiarato: "Alla luce della crescente scarsità di risorse limitate e dell'aumento dei prezzi delle materie prime, è particolarmente importante portare avanti l'economia circolare, aumentare la percentuale di materiali riutilizzabili e ridurre la nostra dipendenza dalle materie prime.

Il gruppo BMW espanderà in futuro l’attività di riciclaggio in Cina, il che non solo contribuirà alla protezione dell'ambiente, ma sosterrà anche efficacemente la transizione della Cina verso un'economia a basse emissioni di CO2".