BMW consegna alcune auto senza Apple CarPlay e Android Auto attivi

Il problema della fornitura dei componenti sta creando diversi problemi alle case automobilistiche, come abbiamo avuto modo di vedere nel corso degli ultimi mesi. Bisognerà attendere ancora diverso tempo prima che questa problematica venga risolta. Recenti dichiarazioni di alcuni costruttori come Stellantis e BMW hanno fatto capire che miglioramenti ci saranno solamente nel 2023. Nel frattempo, le case automobilistiche devono trovare soluzioni temporanee per continuare a produrre le loro vetture.

Questo significa dover individuare anche altri fornitori per i chip e i componenti. Tuttavia, cambiare fornitori può significare per i costruttori anche dover "adattare" le auto, riscrivendo parti del software in maniera tale che i nuovi chip possano funzionare senza problemi.