CATL, nuova fabbrica per le batterie in Ungheria da oltre 7 miliardi di euro

CATL prosegue con il suo piano di espansione annunciando un investimento di 7,34 miliardi di euro per la costruzione della sua seconda fabbrica per le batteria in Europa (la prima è in Germania). Sarà realizzata a Debrecen, in Ungheria. L'inizio della costruzione del nuovo impianto è previsto entro la fine dell'anno. Una volta a regime, questo nuovo stabilimento avrà una capacità produttiva annua di 100 GWh. Non è stata comunicata una tempistica per l'inizio della produzione.

L'azienda cinese racconta che il sito per la nuova fabbrica è stato scelto in quanto si trova in prossimità degli stabilimenti di alcuni suoi importanti clienti come BMW, Mercedes, Volkswagen e Stellantis. La fabbrica consentirà, dunque, di ampliare la disponibilità di celle per il mercato europeo in un momento in cui la richiesta di auto elettriche è destinata a salire.