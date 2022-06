Mercato auto usate, calano ancora i passaggi di proprietà

Il mercato auto sta vivendo un momento molto difficile. I numeri mensili delle immatricolazioni, del resto, parlano molto chiaro. Per quanto riguarda il mercato delle auto usate , UNRAE ha scattato una nuova fotografia dell'andamento dei primi 4 mesi del 2022 da cui emergono alcuni dati molto interessanti.

IL DIESEL RIMANE LA MOTORIZZAZIONE PREFERITA

Il rapporto di UNARE mette in evidenza anche un aumento degli scambi tra privati , che arrivano al 53,4% dei passaggi di proprietà. Scendono al 41,9% quelli da operatore a cliente finale. Stabili i trasferimenti di auto provenienti dal noleggio con una quota dello 0,7% complessivo. In leggera contrazione quelli da Km0 che dispongono di una quota del 4%.

Guardando i dati dal punto di vista delle motorizzazioni, i modelli diesel continuano ad essere i più richiesti con una quota del 49,1% anche se in calo rispetto al 50,9% dello stesso periodo del 2021. Seguono le auto a benzina con il 40% e quelle a GPL con il 4,4% di quota. Quarto posto per le ibride con il 3,4%. Stabile il metano al 2,1%, mentre i trasferimenti netti di auto elettriche BEV passano dallo 0,2% allo 0,7% e le Plug-in salgono allo 0,4%.

Altro dato interessante quello che riguarda l'età delle auto vendute. Infatti, quasi il 51% delle compravendite riguardano vetture con oltre 10 anni di anzianità (in crescita rispetto ad un anno fa). Cresce la quota delle auto da 4 a 6 anni (12%), mentre è stabile al 15% quella da 6 a 10 anni di età. In calo la quota delle auto più recenti, soprattutto quelle da 1 a 2 anni (al 3,4%), per la riduzione delle Km0.