CATL continua a dominare il mercato delle batterie per auto

CATL è stato il più grande produttore mondiale di batterie per auto per il quinto anno consecutivo nel 2021, secondo i dati della società di ricerche di mercato SNE Research. CATL ha raggiunto una quota del 32,6% del mercato globale delle batterie per auto pari a 96,7 GWh (crescita del 167,5% rispetto all'anno precedente).

Si tratta di un risultato davvero notevole che premia il grande lavoro che sta portando avanti questa azienda cinese che per il futuro ha importanti piani di espansione. Non possiamo non ricordare che CATL fornisce le sue celle per le batterie a case automobilistiche come Tesla, NIO e Volkswagen. Inoltre, le sue batterie saranno presenti anche nel nuovo SUV elettrico Ocean di Fisker che farà il suo debutto europeo durante il Mobile World Congress 2022.

Ricordiamo che CATL sta anche ampliando le sue attività. Di recente, per esempio, ha annunciato un intero nuovo ecosistema dedicato al Battery Swap che in Cina sta avendo una forte diffusione.