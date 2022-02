Benzina e diesel, prezzi ancora in salita. Il pieno costa sempre di più

Anche se la benzina secondo i dati ufficiali del ministero non ha ancora superato la soglia di 1,8 euro al litro, smentendo le anticipazioni diffuse, si tratta di un nuovo record che, secondo la nostra analisi, non si registrava dall'11 marzo 2013, quasi 9 anni fa, quando appunto era arrivata a 1,804 euro al litro. Anche per il gasolio si tocca il primato dal 23 settembre 2013, quando era pari a 1,678 euro al litro.

Nuovo allarme da parte dell'Unione Nazionale dei Consumatori sui prezzi della benzina e del diesel in Italia . Un rincaro che colpisce non solo il bilancio delle famiglie ma anche le imprese che vedono salire i costi dei trasporti. Secondo i dati settimanali del ministero della Transizione Ecologica, la benzina in modalità self service raggiunge 1,797 euro al litro e il gasolio 1,667 euro al litro. Per la benzina, secondo l'associazione, si tratta di un valore che non si raggiungeva dall'11 marzo 2013. Massimiliano Dona , presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, commenta:

AUMENTA IL COSTO PER UN PIENO

Dona sottolinea come un pieno di carburante costi sempre di più.

In una sola settimana il rincaro, per un pieno da 50 litri, è di circa 1 euro, 90 cent per la benzina e 1 euro e 1 cent per il gasolio. In un mese esatto, dall'inizio dell'anno, un litro di benzina è aumentato di 7,71 cent, pari a 3 euro e 86 cent a pieno, il gasolio di 8,2 cent, equivalenti a 4 euro e 10 cent per un rifornimento, pari a, rispettivamente, 93 e 98 euro su base annua.

Dalla rilevazione del primo febbraio 2021 quando la benzina era pari a 1,480 euro al litro e il gasolio a 1,351 euro al litro, il costo di un pieno di 50 litri è salito di 15 euro e 84 cent sia per la benzina e sia per il gasolio. Un balzo che equivale, su base annua, a una stangata pari a 380 euro all'anno sia per la benzina e sia per il gasolio.

A seguito di questi aumenti che pesano sempre di più su famiglie ed imprese, l'associazione auspica un rapido intervento da parte del Governo italiano.