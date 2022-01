Garmin continua a proporre i suoi navigatori portatili studiati per l'off-road, ed ora ha annunciato tre nuovi dispositivi di navigazione che entrano a far parte della serie Tread. Che siano strumenti votati al fuoristrada nudo e crudo lo si capisce non solo dal software ma anche dalla loro estetica che porta in dote una scocca robusta, impermeabile e resistente alla polvere. Insomma, i nuovi prodotti Garmin si presentano come i veri compagni di tutti gli appassionati della guida di fuoristrada.

Tra le new entry ecco, quindi, Garmin Tread SxS Edition che dispone di un ampio schermo da 8 pollici ed è pensato per una categoria in costante crescita, quella dei Side-by-Side (SxS), meglio conosciuti come UTV.