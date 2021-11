FIMER ed Ekomobil insieme per la ricarica delle auto elettriche

SOLUZIONI PER LA RICARICA

FIMER, si ricorda, è il quarto produttore di inverter fotovoltaici al mondo. Dal 2017 FIMER sviluppa e produce soluzioni di ricarica per veicoli elettrici. Pensata per ambiti pubblici e commerciali, FIMER FLEXA Station AC è la colonnina in grado di caricare in corrente alternata uno o due veicoli elettrici contemporaneamente, ciascuno ad una potenza fino a 22 kW.

Per la casa, l'ufficio e i parcheggi privati, invece, FIMER offre FLEXA Wallbox AC che è disponibile in tre versioni: Stand Alone, Future Net e Inverter Net con una potenza fino a 22 kW. Infine, per le stazioni di ricarica rapida, l'azienda propone la FIMER ELECTRA che opera sia in corrente continua (DC) sia in corrente alternata (AC), fino a 150 kW per la DC e fino a 43 kW per la AC. Un prodotto modulare per garantire massima flessibilità e possibilità di aggiornamenti, anche dopo l’installazione.

Infine, l'azienda mette a disposizione anche FIMER E-Mobility, una piattaforma digitale sviluppata per consentire il controllo e la gestione delle stazioni di ricarica. Piattaforma che prevede anche un'app da fornire al cliente attraverso il quale gestire il processo di ricarica.

Ekomobil, si ricorda, è un'azienda che offre tutte le soluzioni necessarie per implementare stazioni di ricarica per veicoli elettrici, partendo dalle esigenze e dalle specifiche di progetto.