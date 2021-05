PJ-01, per l'hypercar tutta italiana ultimi test prima del debutto

V10 DA 800 CV

L'obiettivo del cotruttore e del pilota era quello di mettere a punto tutti i dettagli di un'hypercar che potrà contare su di un motore V10 di 5,2 litri di cilindrata in grado di erogare 800 CV (588 kW). Delle specifiche di questo modello ancora non sappiamo molto. Oltre alle prime informazioni sul motore, Pambuffetti Automobili ha fatto sapere che la sua PJ-01 potrà contare anche su di cambio a 6 marce elettroattuato ad innesti frontali con paddle al volante.

Le prestazioni, di conseguenza, saranno elevatissime. Le sospensioni sono a doppi triangoli sovrapposti con sistema Push-Rod sulle 4 ruote. Per contenere il peso, l'hypercar dispone di una carrozzeria realizzata interamente in fibra di carbonio. L'abitacolo è ispirato a quello di una monoposto di F1. Il volante, estraibile, è molto simile a quello delle monoposto. Realizzato in alluminio e carbonio, diventa una sorta di cockpit grazie alla presenza di una serie di comandi con cui poter gestire tutte le funzionalità dell'auto.

A questo punto non rimane che pazientare ancora un po' ed attendere il lancio ufficiale della vettura che si terrà a giugno per scoprire tutti i suoi segreti. Andrea Boldrini, parlando dei test, ha commentato: