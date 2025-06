Neve, pioggia battente, curve viscide o sterrati infangati. In situazioni così, ci vuole un’automobile che non si faccia intimidire. Le auto 4 ruote motrici, le celebri auto 4×4, sono nate proprio per affrontare l’imprevedibile. La forza motore viene distribuita a tutte e quattro le ruote, migliorando stabilità, controllo e grip, anche quando il meteo gioca brutti scherzi. Ma oggi non si parla più solo di fuoristrada duri e puri: esistono modelli di auto 4×4 economiche che soddisfano esigenze urbane, familiari e persino green. Le auto 4×4, nel 2025 sono scelte sempre più popolari, perché coniugano affidabilità e prestazioni in ogni condizione climatica, a un prezzo più accessibile. Che si tratti di autoveicoli 4×4 per chi vive in città o di una vera e propria macchina da montagna, oggi esiste un’ampia gamma tra cui scegliere, comprese anche soluzioni ibride o elettriche.

Auto per la montagna

Chi abita in zone collinari o alpine sa bene quanto possa essere insidiosa una discesa ghiacciata o una salita innevata. Ecco perché sempre più persone cercanoin grado di affrontare qualsiasi superficie. In particolare, una auto elettrica in montagna può oggi essere una scelta valida: silenziosa, pulita e grazie ai nuovi sistemi 4×4, anche sorprendentemente efficace su fondi scivolosi.

Le auto 7 posti 4×4 diventano invece ideali per le famiglie numerose che vivono o frequentano spesso la montagna, offrendo comfort e sicurezza in ogni viaggio, anche quando la strada si fa dura. E per chi cerca convenienza? Anche qui c’è un’ottima notizia: ci sono auto 4×4 a basso prezzo che garantiscono trazione integrale e buone prestazioni senza spendere una fortuna.

Auto 4×4, modelli da tenere d’occhio

Che voi siate un amante dell’avventura, un genitore sempre in viaggio, o semplicemente vogliate sentirvi più sicuro alla guida, oggi il mondo delle auto 4×4 ha davvero tanto da offrire. Dai sofisticati SUV elettrificati ai motori termici più classici, senza dimenticare le opzioni mild-hybrid e plug-in hybrid, l’universo degli autoveicoli 4×4 è vasto e variegato. In questa selezione troverete otto auto 4×4, alcune perfette per la città, altre vere e proprie macchine da montagna. Ce ne sono anche due con prezzi accessibili, per chi cerca un mezzo concreto senza svenarsi.

Toyota RAV4 Hybrid AWD-i

Land Rover Defender

Difficile restare delusi da lui. Il Toyota RAV4 è uno di quei SUV che, appena sali a bordo, ti danno una sensazione familiare. Solido, silenzioso, concreto. Toyota non ha mai avuto l’ambizione di stupire con effetti speciali, ma qui ha fatto qualcosa di più. Ha creatoche funziona davvero, anche sul bagnato, sulla neve o in salita. Giusto sottolineare che se state pensando di acquistarne uno, dovete sapere che all’inizio del 2026 arriverà un nuovo modello completamente rinnovato: più moderno, con novità sul fronte estetico e tecnologico. La versione attuale resta comunque un punto di riferimento tra le 4×4 ibride. IlNon ha un albero di trasmissione tradizionale, ma interviene, che lavora solamente quando serve per dare trazione alle ruote dietro. Il motore principale è un, supportato da un’unità elettrica anteriore, per un totale di(fino a 306 CV nella variante plug-in). I consumi? Intorno ai, anche in condizioni difficili. Dentro è spaziosa, pratica e silenziosa, con tutto ciò che serve per lunghi viaggi. Si parte da un prezzo dicon l’allestimento Dynamic.

Jeep Avenger 4xe

Non è un SUV. È il Defender . Anche nella sua versione più moderna e tecnologica, questo modello resta fedele alla sua natura. Un’auto fatta per affrontare la terra, l’acqua, la roccia. Ma oggi lo fa con una raffinatezza che una volta sarebbe sembrata impensabile. Linee squadrate, robuste, che non cercano l’effetto “wow”, ma piuttosto comunicano una sola cosa: “puoi fidarti di me”. La gamma è ampia: benzina, diesel (MHEV), benzina mild-hybrid e anche plug-in hybrid. Per chi cerca un mezzo poliedrico, non mancano certo le opzioni. Il, accoppiato a sospensioni ad aria regolabili, consente di superare ostacoli e terreni complicati come se si stesse attraversando un parcheggio sterrato. Impressionante anche la profondità di guado, uno dei punti forti del modello, insieme all’altezza da terra. Si trova sul mercato in tre versioni:, tutte con interni spaziosi (anche) e finiture di alto livello. I consumi? Dipende. Si va daglidei motori diesel alla variante MHEV che ne dichiara(benzina 14 l /100 Km), mentre la plug-in hybrid,. Sceglierlo significa abbracciare una filosofia: quella del viaggio senza limiti, ma con stile e comfort. Non sarà l’auto più economica (si parte da 57.400 euro fino ad arrivare 124.000 euro), ma è probabilmente quella che vi porterà più lontano, in ogni senso.

Subaru Forester e-Boxer

Compatta fuori, tosta dentro. La Jeep Avenger 4xe sembra una piccola da città, ma sotto la carrozzeria nasconde un’anima da esploratrice. È la prima Avenger con trazione integrale vera, e non ci sta certo a guardare quando la strada si fa impegnativa. Il segreto? Un, affiancato da due unità elettriche da 21 kW ciascuno (). Una lavora sull’asse anteriore e una su quello posteriore. In questo modo la trazione 4×4 è garantita. Ilpermette di scegliere tra diverse modalità –– a seconda del terreno da affrontare. Non dovete essere un esperti di off-road per divertirvi. Basta girare la manopola e lasciarla fare. In città scivola via silenziosa e rilassata, ma se decidete di uscire dal tracciato, non si tira indietro. I consumi restano super contenuti (), e il prezzo è sorprendente per una vera 4×4. Si parte da circa. Insomma, è la Jeep da montagna per chi ha spirito d’avventura, ma anche un portafoglio “normale".

Ineos Grenadier

Non è l’auto che incontri davanti alla scuola, né quella che sgomma al semaforo. Il Subaru Forester e-Boxer è per chi ha voglia di uscire dal tracciato, anche solo nel fine settimana. Sotto il cofano,, con sistema mild-hybrid integrato. Un’accoppiata sobria, pensata per chi preferisce l’efficienza alla fretta. Il cuore di tutto però resta la, una vera firma di casa Subaru. Funziona in ogni condizione: sterrato, pioggia, neve, curve viscide. Non devi far nulla, lei capisce da sola dove serve spingere. E spinge con equilibrio. I consumi oscillano fra. Non male, considerando peso, trazione integrale e assetto rialzato. Dentro è spaziosa, sobria, pratica. Le, come piace a chi carica zaini, cani, o scarponi infangati. Chi la sceglie, di solito, non lo fa per fare colpo. Lo fa perché sa cosa vuole. Libertà, controllo e una meccanica che lavora, silenziosa, sotto di voi. Si parte da

Mazda CX-30

Altro che SUV da aperitivo. L’ Ineos Grenadier è roba da scarponi infangati e mani sul volante che vibrano di libertà. Questo fuoristrada “” nasce dalla testardaggine (o dalla passione, dipende da come la vedi) di un imprenditore britannico che, vedendo andare in pensione il, ha pensato: “Ok, allora me lo costruisco da solo”. E così ha fatto. Il Grenadier non cerca di piacere a tutti. È duro, spartano e sincero, come un vecchio compagno di escursioni che non si tira mai indietro. Ma sotto la scorza ruvida nasconde una meccanica moderna., telaio a longheroni, sospensioni multilink, tre differenziali bloccabili e una voglia matta di uscire dall’asfalto. I motori sono forniti da BMW:, benzina da 286 CV o diesel, da 249 cavalli,. I consumi? Sì, superano iper il benzina, mentre il diesel dichiara, ma in cambio puoi trainare una roulotte, un carrello o mezza baita. L’interno è spazioso, pratico, quasi militare: niente fronzoli, tutto robusto, tutto sensato. Il prezzo parte da. Ma se vivete in montagna, se lavorate in mezzo al fango o semplicemente sognate una macchina da montagna che dica “Portami dove finisce la mappa”, il Grenadier è quel mezzo che vi segue ovunque, senza chiedere mai il permesso.

Dacia Duster 4×4

Compatta, ben proporzionata e con un tocco sportivo che non passa inosservato. La Mazda CX-30 sembra fatta per chi ama guidare, anche quando va solo a fare la spesa. Laentra in gioco silenziosamente, adattandosi a curve, pioggia e piccoli sterrati con un’efficacia sorprendente. Il motore? Per i modelli 4×4 l’innovativo. La risposta sull’acceleratore è pronta, ma mai nervosa. I consumi restano su valori ragionevoli:, a seconda dello stile di guida. All’interno, l’ambiente è curato nei minimi dettagli. Materiali di qualità, interfaccia intuitiva e sedili comodi, sia per i viaggi brevi che per quelli più lunghi. L’assetto è leggermente rigido, il che piacerà a chi ama sentire la strada sotto le ruote. In poche parole:, agile in città e affidabile quando il tempo fa i capricci. Per le versioni a trazione integrale i prezzi partono da circa

Suzuki Ignis 4×4 AllGrip

Chi ha detto che per avere una vera 4×4 bisogna spendere una fortuna? La Dacia Duster è lì a dimostrare il contrario., economica sì, ma mai sottotono. Il suo punto di forza è la trazione integrale meccanica, semplice e robusta, perfetta per affrontare sterrati, neve, pioggia o anche solo quelle strade dimenticate dai cantieri. Sotto il cofano per la versione 4×4 c’è un, che aiuta nei consumi e offre una guida più fluida. I numeri parlano chiaro: dai, a seconda del percorso e di quanto hai il piede pesante. Gli interni sono essenziali, ma non spartani: tutto è al posto giusto, senza lussi superflui, ma con una funzionalità che convince. Il bagagliaio è spazioso, i sedili comodi e l’altezza da terra fa la differenza quando la strada si fa brutta. La, ma vuole un mezzo solido, concreto e capace. E magari, risparmiando sul prezzo d’acquisto, ci scappa pure un weekend in montagna in più. Per la versione a 4 ruote motrici si parte da

A vederla così, compatta e un po’ sbarazzina, non penseresti che possa affrontare strade innevate o sterrati leggeri. E invece la Suzuki Ignis 4×4 AllGrip sorprende. Non è una fuoristrada, certo, ma quando serve sa tirare fuori il carattere. Il suoattiva automaticamente laquando le condizioni lo richiedono, senza che voi dobbiate fare nulla. Sotto il cofano si trova, brillante quanto basta per muoversi agilmente tra curve, salite e traffico urbano. Il vero punto forte però sono i consumi: parliamo di una media tra, davvero contenuti per una vettura a trazione integrale. Dentro è più spaziosa di quanto sembri da fuori, con sedili rialzati che aiutano la visibilità e una buona versatilità per il bagagliaio, anche grazie ai sedili posteriori scorrevoli., affronta inverni rigidi o semplicemente vuole una city car “con le gambe buone”. La Ignis è la dimostrazione che il formato mini può avere l’anima da esploratrice. E la possiamo annoverare tranquillamente tra le auto 4×4 a basso prezzo. Parliamo infatti diper la 4WD.