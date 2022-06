Tornando alla gara, c'era molta attesa anche per Pecco Bagnaia che sembrava avere la possibilità di poter lottare con Fabio Quartararo. Ma il GP, per l'italiano, si è concluso già alla prima curva quando è stato centrato da Takaaki Nakagami che è arrivato lunghissimo in frenata.

Fabio Quartararo si è aggiudicato il GP di Catalogna in MotoGP e ha allungato nel Mondiale anche grazie ad alcuni passi falsi dei suoi più diretti rivali. Una vittoria netta per il pilota della Yamaha che ha dimostrato di avere un passo superiori a tutti. Gara che probabilmente sarà ricordata per il clamoroso errore del pilota dell'Aprilia Aleix Espargaro che ha iniziato a festeggiare per il secondo posto alla fine del penultimo giro pensando che la gara fosse conclusa. Per lo spagnolo che aveva comunque dimostrato ancora una volta il suo valore e le ottime prestazioni della sua moto, la gara si è conclusa con un quinto posto.

Il pilota giapponese non ha mandato ko solo Bagnaia ma pure Alex Rins. Fuori anche Enea Bastianini che era riuscito a risalire in settima posizione dopo essere partito dietro a causa di una serie di difficoltà in qualifica. Un errore alla curva 5, però, lo ha mandato fuori. Quartararo ha, dunque, avuto strada libera per poter allungare sin dal via, per una vittoria che è arrivata quasi in scioltezza.

Dietro di lui sono arrivati Jorge Martin e Johann Zarco, entrambi su Ducati. Gara da dimenticare, invece, per le Honda. Il miglior pilota al traguardo è stato Alex Marquez in decima posizione e con circa 30 secondi di ritardo dal primo. In classifica mondiale, Quartararo precede di 22 punti Aleix Espargaro e di 53 punti Bastianini. Si tratta di un vantaggio importante ma va anche detto che il campionato di MotoGP è ancora piuttosto lungo visto che mancano 11 gare. Dunque, tutto può ancora succedere.

Prossimo appuntamento il 19 giugno sulla pista del Sachsenring in Germania.