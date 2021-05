Ford F-150 Lightning Pro, il nuovo pickup elettrico per il mondo del lavoro

Pochi giorni fa, Ford ha portato al debutto il suo nuovo pickup elettrico F-150 Lightning . Al momento delle presentazione, la casa automobilistica aveva comunicato che avrebbe reso disponibile una variante del veicolo esplicitamente pensata per il mondo del lavoro . Adesso, il costruttore ha condiviso qualche dettaglio in più. Questo specifico modello si chiama " Ford F-150 Lightning Pro ".

CARATTERISTICHE E PREZZI

Tale pickup entra dunque a far parte della linea di veicoli commerciali della casa automobilistica. La base è quella dell'F-150 Lightning e non ci sono particolari differenze dal punto di vista delle specifiche tecniche. Sarà proposto solo in versione 4 porte con cassone della lunghezza di circa 1,7 metri e nella varianti "Standard-Range Battery" e "Extended-Range Battery". Dunque, con l'accumulatore di minore capacità, il Ford F-150 Lightning Pro sarà in grado di percorrere sino a 370 km che saliranno a 482 km con la batteria più grande.

Anche in questo caso non sono stati condivisi dettagli sull'effettiva capacità degli accumulatori. Nulla cambia nemmeno sotto il profilo dei powertrain. La configurazione prevede sempre lo schema con due motori, uno per asse. In questo modo è possibile disporre della trazione integrale. Con la batteria più piccola, la potenza a disposizione è di 318 kW, con quella più grande di 420 kW. La coppia è sempre di 1.051 Nm.