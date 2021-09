Monopattini vietati a minori 18 anni, obbligo casco e assicurazione: la proposta

Sono ancora forti gli echi del tragico incidente in monopattino che è costato la vita ad un 13enne. Anche se regole stringenti potrebbero non bastare per evitare eventi come quello avvenuto a fine agosto - bisognerebbe anche vietare e contrastare in maniera più rigida l'impiego di monopattini illegali - è indubbio che il recente fatto di cronaca ha riacceso il dibattito su un tema già discusso: rafforzare la legislazione in materia prevedendo norme più severe e maggiori obblighi a carico dei conducenti. Nelle ultime ore una proposta di legge è venuta da una Lombardia ancora scossa per l'incidente avvenuto proprio a Sesto San Giovanni. La modifica alla legge nazionale che disciplina l'utilizzo dei monopattini elettrici si articola in tre punti principali: Divieto di utilizzo del mezzo ai minori di 18 anni

Obbligo di assicurazione per responsabilità civile per tutti

Obbligo di indossare il casco per tutti

Rispetto all'attuale normativa i cambiamenti sono evidenti: l'età minima per guidare il monopattino viene portata dai 14 ai 18 anni, l'obbligo di indossare il caso, attualmente in vigore solo per i minori di 18 anni, viene esteso ad ogni conducente. L'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione per la responsabilità civile infine varrebbe per tutti, sia che si tratti di soggetti privati, sia nel caso di società di noleggio.

Esponenti dell'amministrazione locale hanno commentato la proposta di legge. Riccardo De Corato, assessore regionale alla sicurezza, ha dichiarato: È sotto gli occhi di tutti la pericolosità dei monopattini elettrici, che, combinando velocità e agilità di circolazione, sono causa di frequenti incidenti stradali, spesso con conseguenze estreme, come purtroppo attesta il tragico evento luttuoso che a Sesto San Giovanni ha riguardato un ragazzo tredicenne. Si rende, pertanto, urgente e non procrastinabile un intervento legislativo volto a rafforzare le attuali disposizioni per la conduzione dei monopattini elettrici. Attendiamo ora che la proposta di modifica legislativa prosegua il suo iter di approvazione in Consiglio, per approdare, poi, al Parlamento, con il fiducioso auspicio che possa presto tradursi in legge nazionale, come certamente attende chi abbia veramente a cuore il benessere e la sicurezza sia degli utilizzatori dei monopattini, sia degli altri utenti della strada.

Come specificato, la volontà di apportare pesanti modifiche alla normativa c'è, ma l'iter di approvazione richiederà tempo: la proposta deve essere approvato dal Consiglio regionale e poi essere sottoposta al dibattito parlamentare con esiti che al momento non è possibile prevedere. Non è mancato l'intervento del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana:

Purtroppo gli eventi drammatici che continuano a ripetersi impongono una riflessione più attenta sul modo in cui questi mezzi devono circolare.