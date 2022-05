Milano Monza Motor Show 2022, svelato il programma completo

Si partirà il 16 giugno alle ore 9.30 con il taglio del nastro davanti al MIMO Center, l’headquarter della manifestazione che sorgerà in piazzetta Reale, all’interno di piazza Duomo, accanto allo stand RAI. Il culmine della prima giornata di MIMO sarà alle ore 19 con la Premiere Parade, l’unveil dinamica delle novità e delle anteprime presentate e guidate dai presidenti e dai CEO dei marchi espositori. La sfilata sarà aperta da Horacio Pagani con una delle sue hypercar.

Il pubblico potrà ammirare gratuitamente le auto e le moto esposte nel centro di Milano da giovedì 16 a domenica 19 giugno 2022, con orario prolungato dalle ore 9 alle ore 23.

Piazza Duomo, corso Vittorio, via Mercanti, via Dante e piazza della Scala saranno il cuore dell’esposizione statica, una passeggiata in cui ogni pedana avrà un codice QR che, inquadrato, rimanderà direttamente a una pagina sul sito di MIMO, sulla quale il pubblico potrà trovare tutte le informazioni tecniche del modello, le immagini, i video e le eventuali promozioni ideate dal brand esclusivamente per la settimana del MIMO.