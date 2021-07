Milano Monza Motor Show, l'edizione 2022 si terrà dal 15 al 19 giugno

Le anteprime e le novità dei più grandi costruttori torneranno in pedana in corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, piazza della Scala, via Dante e via Mercanti. Anche altre zone di Milano saranno la location di test drive dei modelli elettrificati e di esposizioni tematiche focalizzate sui diversi aspetti della mobilità, mentre a Monza i riflettori si accenderanno dal 17 al 19 giugno, con un ricco calendario di attività dinamiche riservate alle case, ai giornalisti e ai collezionisti privati.

Il focus dell'edizione 2022 di MIMO sarà la mobilità integrata. Al pubblico saranno presentate tutte le novità automobilistiche, in fatto di motorizzazioni green e di assistenza alla guida, ma anche tutto quello che la tecnologia propone come micromobilità, due ruote e mezzi di trasporto pubblici. Il prossimo anno, l'evento non si limiterà solo a Milano e a Monza. Infatti, tutto il territorio lombardo sarà protagonista con tour riservati a club e collezionisti che faranno conoscere le perle della Regione Lombardia, a cominciare dalle zone dei laghi, che si presteranno a diventare scenografiche location di parate e raduni. Andrea Levy, Presidente MIMO, ha commentato: