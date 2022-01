Rolls-Royce Phantom Orchid: quando l'auto diventa una vera Galleria per opere d'arte

Dopo aver chiuso un 2021 eccellente, Rolls-Royce presenta la sua Phantom Orchid. Lei è una "one of one" progettata per Singapore.

La vettura di differenzia per la presenza del fiore disegnato all'interno dell'abitacolo e scelto come simbolo di resilienza, bellezza e forza, insomma è la più ambita delle piante ornamentali.

Il talento del Bespoke Collective di Rolls-Royce ha visto designer e artigiani collaborare per un periodo di due anni per creare la Rolls-Royce Phantom Orchid.