Trasporto aereo in Italia, il 2020 l'anno peggiore della storia

Qualche mese fa scrivevamo di un trasporto aereo in crisi, con le compagnie sull'orlo del fallimento e una ripresa ancora limitata a un miraggio lontano. I numeri per l'Italia vengono ora messi nero su bianco nel report pubblicato da ENAC che fotografa una situazione drammatica generata dalla pandemia e dalla necessaria chiusura dei cieli per lungo tempo. E le condizioni del nostro Paese, dice l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, sono perfettamente in linea con il resto del mondo.

I passeggeri transitati negli aeroporti italiani nel 2020 sono calati del 72,5% (52.759.724). La fortissima contrazione viene così suddivisa: