Transport & Environment, auto elettriche più pulite con le batterie allo stato solido

Delle batterie allo stato solido abbiamo parlato diverse volte e abbiamo visto come diverse aziende stiano lavorando al loro sviluppo con l'obiettivo di portarle sul mercato verso la metà di questo decennio. Adesso, arriva un'interessante novità che non riguarda, però, il loro sviluppo. Secondo Transport & Environment, le batterie allo stato solido, oltre a permettere una migliore autonomia e a consentire ricariche più rapide, dispongono di un ulteriore vantaggio. Infatti, consentirebbero di ridurre in maniera importante l'impronta di carbonio (carbon footprint) rispetto agli accumulatori "tradizionali".

Questo emerge da una ricerca commissionata da Transport & Environment a Minviro, un'azienda specializzata nell'analisi del ciclo di vita delle materie prime.