ANIASA lancia l'allarme: continua crisi chip. Impossibile una soluzione a breve

Tra la pandemia e la guerra Ucraina-Russia non smettono di arrivare le brutte notizie e, con un po' di rassegnazione, sottolineiamo come sia ancora molta "attiva" la crisi dei chip. A ricordarci di questo ennesimo problema ci pensa ANIASA, l’Associazione che in Confindustria rappresenta i servizi di mobilità che nel suo recente comunicato lancia un allarme semplice e chiaro: "mancano i chip per le auto a noleggio" (e non solo).

Di conseguenza si riduce in modo sensibile il numero di vetture disponibili in flotta per gli operatori e per i noleggiatori. A quanto pare ci saranno problemi pure per chi ha intenzione di noleggiare una vettura per far fronte alle vacanze di Pasqua, primo picco stagionale per i turisti, italiani e stranieri, che vogliono mettersi in movimento per raggiungere le numerose bellezze del nostro Paese.